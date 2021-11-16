遭毆男大生昨晚睡好 中榮：有媽媽陪伴不再驚嚇

沈烱祺表示宋生傷勢恢復情形出乎意料的好。（記者蔡淑媛攝）

2021/11/16 12:09

〔記者蔡淑媛／台中報導〕18歲宋姓男大生7日遭瑪莎拉蒂張敦量等3惡煞打破頭、顱內出血重傷，經中榮醫療團隊緊急開刀救治，傷勢逐漸好轉，昨晚從加護病房轉到普通病房，宋生今天上午錄影向大眾感謝，中榮神經醫學中心主任沈烱祺表示，宋生昨晚睡得不錯，「在媽媽的陪伴下好很多，不會再驚嚇」情緒較為平穩，經評估他大腦的語言、運動功能未受損，不過經過恐慌會失神，情緒與注意力要再調適訓練。

宋生被毆致頭部重傷，送醫緊急開腦取出血塊，在加護病房救治9天，傷勢恢復出乎意料，昨晚轉進加普通病房治療，沈烱祺表示，宋生是愛安靜的孩子，轉到普通房病後，少了加護病房機器等聲響干擾，昨晚睡眠好，不會再驚嚇，有媽媽陪伴好很多，情緒也較平穩，單人房沒有人吵，情緒得到較好調適，活力佳，食欲不錯。

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宋生接下來將陸續展開復健療程，目前擔心他會暈眩，下床走路會跌倒，由於他的肌力沒有問題，因此先在床上做些肌力訓練運動，語言、思考等功能也復原得差不多，但因經過恐慌會失神，要再調適訓練，將持續給予復健。

對於曾母曾提及兒子左眼腫脹瘀血、轉動不靈活，沈烱祺表示，宋生因為受腦壓影響，現在已逐漸復原，左耳聽力因為有頭部撞擊造成內耳瘀血，一時影響聽力，未來身體自行吸收瘀血後，也會跟改善復原。

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