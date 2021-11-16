「海神惡煞」幕後博奕集團合夥金主 裁定70萬元交保

中檢裁定許姓金主（圖中）70萬元交保。（記者張瑞楨翻攝）

2021/11/16 10:49

〔記者張瑞楨／台中報導〕以彰化縣食品工廠小開張敦量為首的「海神三煞」，七日因擦撞而將大學生打成重傷，市長盧秀燕要求警方「查清楚是誰在給他們（三煞）撐腰」，中市警方昨天查獲張嫌投資地下賭博網站，逮捕博弈集團許姓主嫌與幹部5人，查扣車牌號碼都是「2580」汽車5輛，不過，台中地檢署卻裁定全部都交保，許嫌交保金70萬元，其餘5萬元不等。

中檢裁定交保的理由，是經檢察官訊問後，認為許嫌等5人，意圖營利共同經營賭博網站，涉犯刑法第268條罪嫌重大（意圖營利，供給賭博場所或聚眾賭博者，處3年以下有期徒刑，得併科9萬元以下罰金），雖有羈押原因（逃亡等疑慮），但沒有羈押的必要而諭知交保。

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警方從張敦量的背景，查出張敦量涉嫌投資的「2580」博奕網站，台中市刑大與第六警分局成立專案小組偵辦，昨天陸續帶回集團許姓首腦（29歲）、許姓妻子（31歲）與陳姓、顏姓及曾姓幹部等共5人，並查扣這些人名下的Toyota Alphard、兩輛賓士、保時捷等4輛涉案車輛，車牌清一色與該集團博奕網站一樣，都是「2580」數字。

調查顯示，偏好「2580」之因，是許嫌早年駕駛的貨車車牌「2580」，他覺得這是「起家車」，這個車號幫他賺到錢，兩年多前經營線上博奕網站時，將網站名稱取為「2580」，員工或公司名下汽車也以此數字取牌。

警方查扣許嫌與員工的5輛汽車，車號都是「2580」。（資料照、記者許國楨攝）

許嫌認為「2580」能幫他賺錢，他經營的地下賭博網站以此數字命名。（記者許國楨翻攝）

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