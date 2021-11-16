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    人力公司虐殺員工、重傷鄰居？中市議員爆「毒瘤」要警方偵辦

    市議員陳文政（右）批警察局又縱放一次人犯（記者蘇金鳳攝）

    市議員陳文政（右）批警察局又縱放一次人犯（記者蘇金鳳攝）

    2021/11/16 10:59

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市議員陳文政今天爆料，10月28日晚上發生老闆娘虐殺人力仲介公司員工虐殺20歲員工之後，未料11月8日上午，因為停車的問題，又將鄰居打到顱內出血、鼻骨骨折，頭部撕裂傷；而警方獲報後，仍以「函送」處理，將嫌犯一夥直接放出警局，已讓街坊鄰居活在恐懼之中，離譜程度超越瑪莎拉蒂案！

    副市長陳子敬表示，要求警察局清查該人力派遣公司裡面情形，有違法情形依法 偵辦。

    台中市議會今天舉行警消環衛質詢，市議員陳文政今日痛批市警局「縱放人犯不只一次！」10月28日台中北區一家人力派遣公司，才發生20歲蔣姓男子虐殺案；未料11月8日，又將鄰居打到顱內出血、鼻骨骨折；而警方獲報後，仍以「函送」處理，將嫌犯一夥直接放出警局！

    陳文政痛批該人力仲介變成地方毒瘤，主政的警察局處理離譜，台中市處理暴力事件SOP，若沒有陳情，就消極處理。

    陳文政重批，不明白為何警方只會「粉飾太平」，除了日前瑪莎拉蒂惡少被縱放後，日前北區一家人力公司在10月28日才剛剛把20歲的蔣姓男子活活毆打虐死，已經屬於重大刑案，理應加強治安維護；離譜的是，短短11天後的11月8日，人力又把鄰居打到顱內出血，但警方仍以「函送」處理，當天把嫌犯放出警局，家屬向他陳情。

    陳文政表示，傷者女兒因無處陳情，只好找他陳情，淚訴「為什麼才剛發生重大刑案，又打傷我爸，竟然把人給放出來！」

    陳文政表示，也將此事轉告市長盧秀燕。在盧市長震怒後，警方才改以「移送」方式把人抓回來。

    陳文政重批，警察局長蔡蒼柏「怕事」「粉飾太平」的領導作風，正是導致連續縱放人犯的主因。他說，瑪莎拉蒂案受大眾關注前，短短11天內已經發生「人力公司虐殺案」、「瑪莎拉蒂暴力案」、以及同樣的人力仲介傷人案」，其中連續兩次縱放人犯。

    他並痛批，警察局長也沒有立刻道歉，但在11月9日周姓媒體節目上打給蔡蒼柏，做無關市政警政的政治操作，蔡局長竟然立刻發新聞稿向她道歉！」

    陳文政怒飆警察局長，認為此舉根本是在踐踏台中警察的尊嚴，市警局在這樣的領導風格下，只想著公開討好輿論、粉飾太平、息事寧人，難怪近期治安荒腔走板！

    陳文政提出不自殺聲明，因為他人力派遣公司是地方毒瘤，都不處理，現場是廢棄物都不處理，還揚言黑白兩道，要求警方不要縱放。

    蔡蒼柏強調，沒有周姓媒體人道歉。

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