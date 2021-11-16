為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    全民瘋棒球？街頭暴力層出不窮 陳家欽下令各警局長嚴辦

    警政署長陳家欽要求各警局防範並嚴辦街頭暴力。（資料照）

    警政署長陳家欽要求各警局防範並嚴辦街頭暴力。（資料照）

    2021/11/16 07:54

    〔記者湯世名／彰化報導〕台中市日前才發生街頭暴力事件，宋姓男大生遭瑪莎拉蒂「惡煞」張敦量痛毆命危，不料雲林縣、新北市接連傳出多人持球棒街頭混戰，甚至台中市又發生服飾店遭砸，民眾嘲諷「現在是全民瘋棒球嗎？」鑑於街頭暴力鬥毆事件頻傳，警政署長陳家欽昨天在各縣市警察局長專屬的LINE群組中，要求各警察局長注意防範並嚴辦，除惡務盡，才能一勞永逸。

    本月7日宋姓男大生開車載朋友行經台中市區時，因擦撞男子張敦量的瑪莎拉蒂跑車，竟遭張男與同車2名男子圍毆打成重傷，一度傳出命危，事件曝光引起全國譁然，事件尚未落幕，雲林縣14日傳出有兩派人馬持球棒街頭互毆，有人被打到倒地不起，街頭儼然變成戰場，警方循線查獲近10人到案。

    無獨有偶，新北市14日也發生一起惡煞追車追到三重警分局前，分持球棒砸車事件，嫌犯竟供稱是「認錯人」。

    台中市宋姓男大生遭瑪莎拉蒂「惡煞」張敦量痛毆命危，事件尚未落幕，台中市南屯區一家服飾店14日同樣遭惡煞砸店潑漆，店家甚至在IG發文「台中的治安到底怎麼了？」。另外，台中大甲10月30日也傳出4名男子涉嫌持球棒猛砸賓士車，網友大呼「台中大甲也出現棒球隊，現在是全民瘋棒球嗎？」。彰化縣員林市本月12日也傳出街頭打群架，甚至持高爾夫球棒暴打對方，警方出動快打部隊將4人逮捕。

    鑑於街頭暴力鬥毆事件頻傳，警政署長陳家欽昨天在各縣市警察局長專屬的LINE群組中，對各縣市警局長表示，連日來發生街頭衝突鬥毆甚至槍擊案件已引起民眾憂心和媒體關注，請各局務必多注意防範並嚴辦。絕對不能只法辦滋事者而已，需持續追查幕後犯罪唆使者及釐清衝突原因，徹底根絶源頭，除惡務盡，才能一勞永逸。

    警界人士指出，國內本土疫情爆發最嚴峻的三級警戒期間，並未傳出重大社會治安事件，但隨著降級為二級警戒，且各項管制措施愈來愈寬鬆之後，社會治安事件竟有如雨後春筍般層出不窮，二者間多少或有關聯，如今連署長都親自上陣發LINE給各警察局長，要求要有防範作為，可見其嚴重性。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    台中大甲也見惡霸白日持球棒砸車 警方調查：疑網路留言糾紛引起
    2021/11/15 18:29

    台中大甲也見惡霸白日持球棒砸車 警方調查：疑網路留言糾紛引起
    「海神惡煞」引發中市治安疑慮 何欣純︰盧秀燕勿閃躲切割
    2021/11/15 14:53

    「海神惡煞」引發中市治安疑慮 何欣純︰盧秀燕勿閃躲切割

    超夯「黑科技褲」回購率高達95%
    獨家》「海神惡煞」陳勁豪首鬆口︰是我架住男大生！
    2021/11/15 14:03

    獨家》「海神惡煞」陳勁豪首鬆口︰是我架住男大生！
    瑪莎拉蒂惡煞幕後博奕集團被查獲 男大生母：兒子仍活在恐懼中
    2021/11/15 11:06

    瑪莎拉蒂惡煞幕後博奕集團被查獲 男大生母：兒子仍活在恐懼中

    台新金ESG表現傑出 DJSI 4連霸
    惡少家廠代工網紅自創品牌 魚乾回應 ：已換新廠商
    2021/11/14 22:10

    惡少家廠代工網紅自創品牌 魚乾回應 ：已換新廠商
    「海神惡煞」翻版？ 惡少只因小爭執 持鈍器攻擊男子砸到濺血
    2021/11/14 15:58

    「海神惡煞」翻版？ 惡少只因小爭執 持鈍器攻擊男子砸到濺血
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播