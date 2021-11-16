為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    虎尾統領KTV鬥毆案 議員兒「公親變事主」被毆縫8針

    縣議員顏旭懋解釋兒子到場只是當和事佬。（資料照）

    縣議員顏旭懋解釋兒子到場只是當和事佬。（資料照）

    2021/11/16 06:04

    〔記者鄭旭凱／雲林報導〕雲林縣虎尾鎮統領KTV集體鬥毆案，10名男子棍棒亂飛大亂鬥，甚至有人取出槍枝（空氣槍）意圖開槍，結果造成8人受傷，其中一名涉案顏姓男子是雲林縣議員顏旭懋的兒子；顏旭懋解釋，兒子是去當和事佬，結果「公親變事主」，頭還被打破縫了8針。

    警方調查指出，兩派人馬共10人分別由台西鄉丁姓男子和麥寮鄉的廖姓男子帶頭，13日晚上各自到虎尾統領KTV唱歌，意外爆發口角衝突，雙方互嗆「明天再來輸贏」，雙方人馬14日上午於KTV停車場相約互鬥，途中還有人拿出空氣槍試圖開槍，結果有8人受傷，其中傷勢嚴重的2人，一人肋骨骨折、一人下巴甚至慘遭鋁棒擊碎，須進行重建手術。

    雙方互鬥的影片被路過的外國人拍到，昨天夜裡還在臉書各社團流傳，而其中一位涉案人更是雲林縣議員顏旭懋的兒子。

    顏旭懋受訪時解釋，兒子當天早上接到一通電話，來電者稱統領KTV有人被砍殺，兒子過去查看，一下車還沒說兩句話對方就朝兒子開槍，但是卡彈，兒子衝上去搶槍自衛時被槍托攻擊，兒子只是去當和事佬，卻無辜遭受波及，頭被槍托打破、縫了8針。

    虎尾統領KTV鬥毆案，涉案人棍棒齊飛。（資料照）

    虎尾統領KTV鬥毆案，涉案人棍棒齊飛。（資料照）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    虎尾KTV停車場 11人鬥毆2傷
    2021/11/16 05:30

    虎尾KTV停車場 11人鬥毆2傷

    不用等解封 日本醫療級B群原裝進口

    治療對 肺高壓患者能重拾翅膀翱翔
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播