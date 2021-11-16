虎尾統領KTV鬥毆案 議員兒「公親變事主」被毆縫8針

縣議員顏旭懋解釋兒子到場只是當和事佬。（資料照）

2021/11/16 06:04

〔記者鄭旭凱／雲林報導〕雲林縣虎尾鎮統領KTV集體鬥毆案，10名男子棍棒亂飛大亂鬥，甚至有人取出槍枝（空氣槍）意圖開槍，結果造成8人受傷，其中一名涉案顏姓男子是雲林縣議員顏旭懋的兒子；顏旭懋解釋，兒子是去當和事佬，結果「公親變事主」，頭還被打破縫了8針。

警方調查指出，兩派人馬共10人分別由台西鄉丁姓男子和麥寮鄉的廖姓男子帶頭，13日晚上各自到虎尾統領KTV唱歌，意外爆發口角衝突，雙方互嗆「明天再來輸贏」，雙方人馬14日上午於KTV停車場相約互鬥，途中還有人拿出空氣槍試圖開槍，結果有8人受傷，其中傷勢嚴重的2人，一人肋骨骨折、一人下巴甚至慘遭鋁棒擊碎，須進行重建手術。

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雙方互鬥的影片被路過的外國人拍到，昨天夜裡還在臉書各社團流傳，而其中一位涉案人更是雲林縣議員顏旭懋的兒子。

顏旭懋受訪時解釋，兒子當天早上接到一通電話，來電者稱統領KTV有人被砍殺，兒子過去查看，一下車還沒說兩句話對方就朝兒子開槍，但是卡彈，兒子衝上去搶槍自衛時被槍托攻擊，兒子只是去當和事佬，卻無辜遭受波及，頭被槍托打破、縫了8針。

虎尾統領KTV鬥毆案，涉案人棍棒齊飛。（資料照）

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