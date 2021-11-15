海釣船同行相爭 在對手船偷裝軌跡紀錄器遭警查獲法辦

梧棲漁港發生海釣船因同行相爭，漁船被偷裝軌跡紀錄器案件。 （記者歐素美攝）

2021/11/15 13:03

〔記者歐素美／台中報導〕賴姓男子在台中市梧棲漁港經營海釣船，因熟悉隱秘海釣地點，釣客漁穫大，生意好，引發同行另名賴姓男子忌妒，竟夥同趙姓男子，在賴男的漁船上裝設軌跡紀錄器，以了解賴男前往的海釣地點，賴男發現後報警，台中港務警察總隊調閱監視器，以車追人，將賴男及趙男傳喚案，賴男坦承犯案，警方依妨害秘密罪嫌將兩人函送。

警方表示，賴姓男子在台中市梧棲漁港經營海釣船，載送釣客到海上的釣點釣魚，今年9月24日，他發現自己熟悉的隱秘海釣地點，竟有同行載客前往，懷疑自己漁船被裝了GPS定位器，經在船上搜查，果然發現一只「軌跡紀錄器」，隨即向台中港務警察總隊漁港中隊報案。

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警方獲報後，台中港務警察總隊偵查隊立即調閱路口監視畫面等，鎖定一輛可疑車輛，以車追人，發現另名同在梧棲漁港經營海釣船的賴男（59歲）涉有重嫌，經傳喚到案，賴男坦承夥同趙男（50歲）購買軌跡紀錄器，再由他將軌跡紀錄器裝設到賴男的漁船上，約3至4天再取回由趙男判讀，但因判讀不易，並未發現被害人前往的隱密釣點。

警方於10月8日依妨害秘密罪將賴男及趙男函送法辦，這也是台中港首次查獲疑漁船同業競爭，在船上偷裝軌跡紀錄器的妨害秘密案件。

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