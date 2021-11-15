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    彰化員林山腳路深夜傳鬥毆 警出動快打逮4人送辦

    員林山腳路傳民眾鬥毆，4人在馬路中間追逐，路過車輛差點遭波及。（民眾提供）

    員林山腳路傳民眾鬥毆，4人在馬路中間追逐，路過車輛差點遭波及。（民眾提供）

    2021/11/15 00:37

    〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣員林市山腳路深夜傳出民眾打群架事件，2方人馬共4人疑因起口角，競車追逐到山腳路二段，然後引發全武行，一方人馬還持高爾夫球棍毆打對方，互鬥過程差點波及路過車輛，警方獲報立即出動快打部隊到場，將4位鬥毆民眾當場逮捕，全案訊後依傷害、公共危險罪移送法辦。

    警方調查，陳男（31歲）、王男（29歲）兩人12日凌晨到員林某酒吧飲酒，席間疑似與郭姓店家（41歲）起爭執，郭男要求陳男等人道歉，但陳男拒絕，稍後陳、王兩人駕車離去，郭男不滿，帶著一友人跟車，雙方疑似追逐，最後在山腳路二段停下，郭男等人一擁而上，4人立即陷入混鬥，郭男還持高爾夫球棍追打，直到警方到場才停下爭鬥。

    有路過駕駛的行車記錄器也拍到互鬥過程，4人現在馬路中間互打，然後一名高爾夫球棍男子瘋狂追逐一男子，甚至還高高跳起，使出無影腿，令挨打者無處躲避。

    員林分局偵查隊隊長蕭志旺表示，警方獲報後立即出動快打部隊到場，4人皆依現行犯逮捕，經查，雙方互相熟識，卻因一時口角不悅而起衝突，4人手腳皆有掛彩，到案後一度要互告傷害，但筆錄完後又喊不告了，警方訊後仍將4人依傷害、公共危險等罪嫌移送法辦。

    持高爾夫球棍男子一邊追打，一邊跳起飛踢男子。（民眾提供）

    持高爾夫球棍男子一邊追打，一邊跳起飛踢男子。（民眾提供）

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