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    首頁　>　社會

    外送員仇家狹路相逢 持菜刀、棍棒險上演「功夫熊貓」

    美食外送員差點上演街頭鬥毆，埔里派出所員警獲報立即到場制止，並壓制持械者，過程也被路過車輛行車記錄器拍下。（民眾提供）

    美食外送員差點上演街頭鬥毆，埔里派出所員警獲報立即到場制止，並壓制持械者，過程也被路過車輛行車記錄器拍下。（民眾提供）

    2021/11/13 09:57

    〔記者佟振國／南投報導〕嚇人！同樣擔任美食外送員的巫姓、潘姓男子，疑先前工作上已互生嫌隙，沒想到昨天上午在南投縣埔里鎮市區的餐飲店前狹路相逢，雙方先是激烈互嗆，巫男衝進店家抄起店內菜刀，潘男則呼叫其他3名外送員到場聲援，其中1人則持棍棒，雙方總計5人差點上演街頭「熊貓大亂鬥」，嚇壞路過民眾，5人最後全被依刑法妨害秩序罪移送法辦。

    據了解，51歲巫姓男子、31歲潘姓男子均為foodpanda美食快送員，原本在工作上即有磨擦，昨天上午約11點，2人在埔里市區西安路1段的餐飲店前相遇，為了先前的恩怨，雙方再度發生激烈口角，潘男於群組聯絡同為外送員的陳姓女子、唐姓男子、林姓男子到場，唐男持棍棒，巫男則是從餐飲店內取出菜刀對峙，雙方不斷叫罵，險些爆發街頭鬥毆，路過民眾見狀紛紛閃避。

    還好衝突地點距離埔里分局不到200公尺，埔里派出所接獲民眾報案，立即調派4名警力趕赴現場制止，並壓制持械的巫男、唐男，壓制過程還造成1名員警右手臂及手腕擦挫傷，5人全被帶回警局偵訊，昨晚訊後依刑法150條妨害秩序罪嫌移送法辦，5人的衝動行為不僅一整天無法工作，還可能因此吃上官司，得不償失，而分局外出現外送員的機車大集合，也引起不知情民眾側目，還以為是波麗士大人叫那麼多外送美食。

    涉案的美食外送員機車停在分局一整天，也令不知情的民眾好奇。（記者佟振國攝）

    涉案的美食外送員機車停在分局一整天，也令不知情的民眾好奇。（記者佟振國攝）

    南投縣埔里鎮西安路1段，昨天上午險些發生美食外送員街頭鬥毆事件。（記者佟振國攝）

    南投縣埔里鎮西安路1段，昨天上午險些發生美食外送員街頭鬥毆事件。（記者佟振國攝）

    員警在壓制過程中右前臂及手腕輕微擦挫傷。（記者佟振國攝）

    員警在壓制過程中右前臂及手腕輕微擦挫傷。（記者佟振國攝）

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