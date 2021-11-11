瑪莎拉蒂男老家食品廠被出征 「百佳食品」意外中槍喊告了

施暴的瑪沙拉蒂車主張敦量被起底家中經營食品廠「百桂食品」，讓該廠粉專、Google評價被大量網友出征，沒想到，名稱相像的「百佳食品」也意外中槍，對此百佳食品表示，對出征的網友將會一律提告。（翻攝自臉書）

2021/11/11 11:55

〔即時新聞／綜合報導〕台中宋姓男大生日前和瑪莎拉蒂車上3男起行車糾紛，竟遭痛毆至昏迷，施暴的瑪沙拉蒂車主張敦量被起底家中經營食品廠「百桂食品」，讓該廠粉專、Google評價被大量網友洗板，沒想到，名稱相像的「百佳食品」也意外中槍，對此百佳食品表示，對出征的網友將會一律提告。

台中圍毆案引起社會公憤，瑪沙拉蒂車主張敦量家中經營的食品工廠「百桂食品」也被起底，Google評價湧入大量負評，剩1.1顆星；面對兒子犯下惡行，張敦量父親今天也出面公開道歉，6度90度鞠躬，表達對傷者及家屬的歉意。

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在這波「出征潮」中，名稱相像的「百佳食品」也意外中槍，被搞烏龍的網友出征私訊開罵，對此百佳食品在臉書上表示「哈囉各位朋友們，請看清楚店名再來留言，我們是百『佳』食品，不是百『桂』！不是百『桂』！不是百『桂』！」

百佳食品說，酸民還沒搞清楚狀況就去罵他們，讓他們真的很無奈，並貼出網友私訊罵人的留言，表示一律提告。

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