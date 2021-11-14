猥褻友人7旬老母還拒認罪 吸膠男二審4年刑

對友人老母親強摸胸、上下其手的周姓男子，被台南高分院依侵入住宅強制猥褻罪判刑4年。（資料照，記者王俊忠攝）

2021/11/14 23:16

〔記者王俊忠／台南報導〕有吸食強力膠習慣的周姓男毒蟲，在2020年11月4日下午，潛入1位友人的70歲老母親住處，強摸老婦胸部、還拉老婦手摸他生殖器。老婦奮力反抗、咬周男右手並大叫「有人要強姦我」，並說自己這麼老了，竟被兒子朋友這麼侮辱、糟蹋，要法官判他重一點！台南高分院依侵入住宅強制猥褻罪判這有前科「累犯」的吸膠男4年徒刑，還可上訴。

判決指出，這名周姓毒蟲平時會吸膠、曾拿刀揮來揮去，是地方居民眼中的危險人物，他住在受害的友人老母親住處不遠處，2020年11月4日下午2點許，他未經友人母親同意、侵入對方獨居的住處房間，強抱及強摸老婦胸部；還把自己下體掏出褲外，抓老婦的手摸他的生殖器。

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受到驚嚇的老婦仍奮力反抗、並咬了周男右手，同時大罵他「不要臉、垃圾鬼，我這麼老了，還來侮辱我，很可惡」，當老婦大聲呼叫住在隔壁的乾孫子時，周男即逃離老婦住處。

在被查獲後，周男還否認犯行、辯稱當天沒有到受害的友人母親住處，未對老婦強制猥褻。

但住在老婦隔壁的乾孫子與家人都證稱，當天案發時間的前、後，都有看到這名地方危險人物─周男進入老婦住處的巷內區域及離開的情形，且在周男離開後，老婦就到乾孫家裡哭訴、痛罵「差點被周男強姦了，周很可惡，我這麼老了，還侮辱我，也害我都沒臉見人，每次想到這事，就吃不下、睡不著」。

乾孫並陪老婦去驗傷及向警方報案；轄區警方也到乾孫住處拍攝從住處往戶外看的影像，員警作證說，可從乾孫住處窗戶看到戶外的行人。二審法官認為員警與乾孫及家人的證詞，可佐證周男當時的確經過老婦乾孫的住處外，並非周男所說的不在現場；此外，老婦先後對受害過程供述大致相符，也沒有以自己名節之事誣陷周男的必要，採信老婦受害過程的指證供述。

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