八大行業磨拳擦掌拚復業 知名老牌酒店選擇熄燈號

麗園名商俱樂部酒店，和OMNI NIGHT CLUB高檔大型夜店，分別位於台北市東區統領大樓7樓和5樓。（資料照）

2021/11/13 13:16

〔記者劉慶侯／台北報導〕國內八大特種行業16日即將陸續復業，許多大型酒店業者已通過市政府聯合稽查初步查准，目前還要再待業者將員工資料列冊，並提供PCR以及小黃卡等相關資料作後的。但此時位在北市東區的逾20多年的知名「麗園」便服酒店卻決定吹起熄燈號，暫時退出酒店業市場。

位在北市忠孝東路統領百貨的「麗園酒店」，前身為「凱薩帝苑」，是由酒店大亨「夏董」夏承榮（去年7月病逝）經營，主要經營模式為「便服店」，曾與「龍亨」以及「巴塞隆納」並列「北市3大便服酒店」。

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據了解，夏承榮30多年前原在大安區經營「林肯」酒店，但在陳水扁任北市長時誓言將酒店掃出住宅區，結果慘遭斷水斷電停業；夏為此帶著家人遠颺美國散心，退出酒店業。

年餘內，夏意外得知位在忠孝東路、敦化南路口，由藝人藍毓莉掛名經營的大型鋼琴酒吧「藍帶」將歇業重整，夏返國接手，客人往來俱是政商名賈，但又因無法申請合法牌照，且有了先前被掃蕩的經驗，決定忍痛釋出。

適巧，統領大樓此時7樓空出，夏隨即承租下來，招攏全部人馬移至新址，改名為「麗園」。同時，夏也憑藉著昔日「高中老友們」的支撐，適時的給予投資股分。如竹聯幫主「么哥」，就是股東之一。

由於「么哥」善於飲酒，又喜幫眾兄弟聚首歡樂的場合，所以他幾乎等於是「駐守」酒店現場，前往消費的道上兄弟看在「么哥」的面子上，不會鬧事。

再者，統領百貨周邊為松聯幫地盤，夏也拉攏松聯創幫某大老的妻子，在酒店內擔任「業務董事」，負責攬客抽佣，也無被倒帳賴帳的風險。

在兩大幫派等同「掛名連保」下，「麗園」經營至今長達近20年，甚少發生重大治安事件，也是政商名人最愛去飲宴的首選場合。

約7年前，夏承榮因為兒子熱衷經營夜店文化，便鉅資花了3億元吃下「麗園」所在的同棟大樓5樓，讓兒經營「Luxy」夜店，後爆發治安疑慮，整合更名為OMNI；OMNI的裝潢還拿下德國紅點設計獎。

不過，夏承榮多年前罹癌去年過世，他的2個兒子也不願意接手酒店，「麗園」漸走下坡；近年則是因疫情歇業，造成鉅額虧損疫情負荷，夏的妻子決定酒店關燈熄火，待價而沽，OMNI則已在13日恢復經營。

麗園名商俱樂部酒店位台北市東區統領大樓7樓。（資料照）

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