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    首頁　>　社會

    酒店轉型KTV吸酒客搶入場 男違停被查到600克毒品

    警方在王男的車上發現6包毒品共約600公克。（民眾提供）

    警方在王男的車上發現6包毒品共約600公克。（民眾提供）

    2021/11/04 05:47

    〔記者王捷／台南報導〕台南一間酒店轉型KTV開幕，吸引大批「酒客」出來透氣，連停車還要排隊，朱姓男子跟另外3個朋友找不到停車位，在紅線違規停車等朋友，引起警方注意，原本警方要上前準備開單，結果從朱男友人的車窗看進車內發現前置物箱有包K毒，後來警方發動附帶搜索，查扣600公克的K毒，訊後將朱男依毒品罪移送。

    30多歲的朱男跟3個朋友昨天揪好要去酒店，但是其中一個朋友遲到，剛好酒店附近的停車場也沒車位，因此就把車停在紅線上，一邊等停車位、一邊等朋友，當警方注意到他們違規時，遲到的朋友剛好也趕來，警方因此對4人盤查，結果發現其中有人曾有犯罪紀錄，還有一名是通緝犯，所以提高警覺。

    當時警所副所長郭建政，拿手電筒照進王男的轎車內，在置物箱附近看見了一小包夾鏈袋，裡面裝著白色粉末，副所長懷疑是毒品，因此詢問坐在副駕駛座的朱男袋子裡面的粉末是什麼時，他很快將一袋紅色塑膠袋丟到後座。

    警方當下斥喝朱男與其他友人，將塑膠袋交出來，因為合理懷疑袋子裡面有違禁品，最後王男的友人拿出袋子，把袋子裡面的東西倒出來，結果掉出了6包K毒，一共600多公克。

    警方懷疑朱男有可能販毒，但是朱男辯稱是有次去酒吧時，看到有人在抽K菸，出於好奇才向該人購買，也不願提供手機給警方查看，訊後將4人依毒品危害防制條例移送。

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