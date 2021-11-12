丁允恭性騷擾案開庭 監委紀惠容批懲戒法院「以圖定義」

監院不滿丁允恭案未成立性騷擾，提起上訴；監委紀惠容今天就上訴審之準備程序親自出庭。（記者王藝菘攝）

2021/11/12 18:43

〔記者吳書緯／台北報導〕前總統府發言人丁允恭任職高雄市新聞局長時，在辦公桌上與記者發生性關係，分手後又被控不斷騷擾，被懲戒法院認為行為「放蕩不檢」，監院不滿未成立性騷擾，提起上訴，懲戒法院二審今開庭；監委紀惠容表示，懲戒法院一審跟著丁允恭的論調，並以一張切割的圖片來定義性騷擾與否，讓人不服，建請法官選任專家學者，就言詞辯論的爭點陳述意見。

紀惠容今代表監察院，對丁允恭案上訴審之準備程序親自出庭，針對性騷擾的定義及構成要件、丁允恭涉犯性騷擾的情狀、相關法律爭點及相關事證等，進行釐清，並在會後發布新聞稿說明。

請繼續往下閱讀...

紀惠容在庭上指出，首先是不服一審懲戒法院判決丁允恭案之性騷擾的理由，它幾乎是跟著丁允恭的論調，認為丁所張貼的合照衣著整齊，兩人為親密的男女關係，無所謂含有性意味或性別歧視等意涵，而不認定是性騷擾。

其次，紀惠容說明，性騷擾是一個持續行為，也是一個持續發生的脈絡過程，不容被片面切割；懲戒法院竟一張切割的圖片來定義性騷擾與否，讓人不服。

再者，紀惠容提到，檢視丁允恭po照片之行為與背後動機，被懲戒人明明知道該位女性（Y女）已發展另一段感情，竟以極不友善、充滿報復性的張貼照片，展現其「控制」與「支配」。

紀惠容說，這張照片已足以形塑性「敵意環境」，這是騷擾非常重要的構成要件之一，它讓Y女陷於小三之流言，且影響其心理、工作、正常生活之進行。甚至最後陷於經濟困境，不得不求助丁允恭的金錢協助。這也是Y女受性騷擾的後的創傷反應。

然而，紀惠容表示，懲戒法院認定這張照片顯示雙方為親密男女關係，卻又說不含性意味，這是互相矛盾的。既然稱照片為親密男女關係，當然涉及「性」或「性別」有關之意涵。

紀惠容批，懲戒法院漏未審酌丁允恭罔顧Y女之意願與主觀感受，卻仍連續表達個人情慾意念與追求之事實；其實，監察院在一審已經附上兩人之間互動的line，在2017年2、3月Y女已多次表示分手，拒絕追求，卻不斷接受丁的騷擾訊息。

最後，紀惠容指出，本案是一個社會矚目、影響台灣婦女權益的重要案件，期許懲戒法院是一個符合國際公約CEDAW（消除對婦女一切形式歧視公約）的規定，意識或覺察／辨識性騷擾、性別歧視背後存在的歧視結構，並感謝司改會、全國婦女聯合會、防暴聯盟，婦援會等多個團體來聲援，並提出了一份法庭之友報告。

監委紀惠容今天就上訴審之準備程序親自出庭。（記者王藝菘攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法