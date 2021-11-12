他請賓士男挪車險遭毆打 怒轟如「海神」惡煞翻版

1名男子在台中市牽機車出停車格時，請賓士男把車稍微往後挪，不料險遭賓士男毆打。示意圖，與新聞事件無關。（記者湯世名翻攝）

2021/11/12 13:11

〔記者湯世名／彰化報導〕瑪莎拉蒂張姓惡少只因與男大生車輛擦撞，竟把對方打到命危，無獨有偶，1名不願具名男子今天出面怒轟，昨晚他在台中市向心南路牽機車出停車格時，被1輛賓士車擋住，好心請賓士男把車稍微往後挪，不料賓士男竟開嗆並作勢要打他，還好賓士車上的女子阻止才避免，但「海神惡少」暴打大學生命危事件還在眼前，市警局第四分局派出所也在附近，沒想到他也差點被打，有如海神惡煞打人事件翻版。

這名在台中市鐵板燒店工作的男子說，昨晚8點多他騎機車載小孩到台中市向心南路一家飲料店買飲料，把機車停在路邊的機車停車格內，買完飲料要把車子牽出騎乘時，發現機車被1輛賓士車給擋住出路，駕駛賓士車的年輕男子正好也在買飲料，他便好心請對方把賓士車往後挪一點，讓他方便把機車給牽出來，沒想到賓士男竟瞬間變臉，不斷開嗆罵他，還作勢要打他。

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當下他趕緊說「我載小孩，你也載小孩，不需要這樣子吧」，對方還不斷罵他，讓他心生恐懼，還好賓士車上1名女子趕緊向他對不起，並要賓士男上車把車子往後挪，賓士男才怒氣沖沖上車，他趕緊騎車載小孩離去。

這名男子怒轟指出，台中市前兩天才發生瑪莎拉蒂惡少僅因與大學生車輛擦撞，就率人暴打大學生命危，引爆社會譁然撻伐，沒想到昨晚竟然只因為很禮貌的請對方把賓士車往後挪一點，讓他也差點變成「大學生第二」，如果不是賓士車上的女子阻止，他很可能就被揍，變成「海神惡煞打人翻版」。實在太誇張，且市警局第四分局派出所就在不遠處，現在的人是怎麼了，車輛擦撞就要打人，請人挪車就活該要被挨打？

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