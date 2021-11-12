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    向心夫婦限制出境令12月初屆滿 北院11/25開庭攻防是否延期

    向心（右起）、龔青夫婦。（資料照）

    向心（右起）、龔青夫婦。（資料照）

    2021/11/12 12:24

    〔記者張文川／台北報導〕香港「中國趨勢」、「中國創新」公司負責人向心及妻子龔青，被控涉嫌國家安全法，今天獲台北地檢署認定罪證不足，處分不起訴；但向心夫妻今年4月被北檢另案依洗錢罪嫌起訴，限制出境出海禁令期限至今年12月初即將期滿，北院法官定本月25日開庭審理時，一併請檢、辯雙方陳述對於是否延長境管的意見。

    自稱中國間諜的男子王立強，前年底在澳洲揭露中國介入台灣大選，指自己是香港中國創新公司的前員工，老闆是向心和龔青。台北地檢署啟動調查，將當時人正在台灣的向心夫婦限制出境至今，清查金流後認為2人涉替中國的國太投資集團「漂白」2.98億元贓款，匯洗來台購買台北市信義區3戶豪宅，今年4月8日依違反洗錢防制法起訴2人，並建請法院宣告沒收3戶豪宅。向心夫婦所涉國家安全法，另案偵辦，今偵結不起訴。

    台北地院審理洗錢案進度，上月21日召開最後一次準備程序庭，定本月25日開庭審理、辯論，若順利即能審結，最快今年底宣判，但函詢資料是否到位，也可能影響辯論期程；由於2人的限制出境出海期限於12月初即將期滿，預期合議庭當天也將聽取兩造對於是否延長境管期限的意見，再行裁定。

    上月開庭時，檢察官聲請向香港函調向心夫婦在匯豐、瑞士銀行香港分行的兩個聯名帳戶金流往來明細，以證明國太賣股款是透過向心的公司洗匯轉至台灣；向心夫婦則聲請法官函詢國安局、投審會調取2人沒有犯罪紀錄的資料。向心當天庭訊後表示，希望法院能如期審結，期待可以盡快解除出境禁令。

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