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    公司董座涉假交易掏空42億元被訴 先繳清347萬欠稅

    涉掏空42億元的楊氏科技公司董座楊名衡，因公司欠稅未繳，經台北分署運用談判技巧已繳清。（資料照）

    涉掏空42億元的楊氏科技公司董座楊名衡，因公司欠稅未繳，經台北分署運用談判技巧已繳清。（資料照）

    2021/11/11 09:31

    〔記者溫于德／台北報導〕楊氏科技公司欠稅347萬多元，雖陸續繳納，仍欠177萬元未，經法務部行政執行署台北分署運用談判技巧，促公司董座楊名衡繳清欠款。楊另因身為華美電子公司董座，被控利用海外人頭公司與中國普天集團假交易，涉及財報不實，掏空逾42億元，被依違反銀行法及證券交易法起訴，現由法院審理中。

    台北分署指出，楊氏科技滯納地價稅、房屋稅、營業稅、營利事業所得稅、健保費及勞保費等合計347萬多元，被台北市稅捐稽徵處、財政部台北國稅局、衛生福利部中央健康保險署台北業務組、勞動部勞工保險局等單位陸續移送。

    台北分署發現，楊氏科技名下原持有北市大安區、新北市汐止區等處不動產，經台北地院、士林地院執行，拍賣所得價金除優先清償房屋稅、地價稅外，皆分配給抵押權人，其餘案件因而無法受償。

    台北分署表示，楊氏科技後來已無財產可供執行，且無營業事實，楊名衡也僅承諾每月繳3萬元，導致本案一度陷入瓶頸，幸經調查員發現，楊涉嫌掏空鉅款，資力足已清償欠款，然而，楊又為了避免遭強制處分，皆委由楊氏科技執行長代為處理相關事宜，分署因此透過執行長之口展現執行決心，成功讓楊於8月底繳清欠款。

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