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    11/10 今彩539頭獎開出1注！800萬獎落台北

    今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

    今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

    2021/11/10 22:17

    〔即時新聞／綜合報導〕今晚（11月10日）開獎的第110000269期今彩539，頭獎開出1注，由台北市文山區指南路一段5號「盛達商行」開出；第110000269期雙贏彩，頭獎摃龜。

    第110000269期雙贏彩中獎號碼為「01、03、05、06、07、08、11、12、14、15、18、21」，頭獎摃龜；貳獎共7注中獎，每注可得10萬元；參獎共154注中獎，每注可得500元；肆獎共1709注中獎，每注可得100元。

    第110000269期今彩539中獎號碼為「05、09、17、24、26」，頭獎1注中獎，可得800萬元；貳獎共260注中獎，每注可得2萬元；參獎共8640注中獎，每注可得300元；肆獎共8萬4315注中獎，每注可得50元。

    第110000269期39樂合彩中獎號碼為「05、09、17、24、26」，四合共2注中獎，每注可得21萬2500元；三合共339注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬1312注中獎，每注可得1125元。

    第110000269期3星彩中獎號碼為「353」，正彩共34注中獎，每注可得1萬2500元。

    第110000269期4星彩中獎號碼為「9104」，正彩共3注中獎，每注可得12萬5000元。

    確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見台灣彩券網站

    雙贏彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

    雙贏彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

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