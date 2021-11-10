新北17師生戶外教學遭虎頭蜂攻擊 教育局：已治療返回住宿部落

新北某森林小學師生到花蓮戶外教學，遭虎頭蜂攻擊，目前已完成治療返回住宿部落。虎頭蜂示意圖。（資料照）

2021/11/10 18:44

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新北森林小學花蓮瑞穗校外教學 15人遭虎頭蜂螫送醫

〔記者周湘芸／新北報導〕新北汐止某森林小學到花蓮縣瑞穗鄉進行5天4夜戶外教學，今天傳出14名學生、3名老師及1族人在活動中被虎頭蜂螫傷。新北市教育局說，師生都已完成治療回到部落，並進行通報，後續會持續關懷提供必要協助。

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新北市某森林小學11月8日至12日到花蓮縣進行校外教學，今天傳出有17名師生、1名族人被虎頭蜂螫傷。森林小學帶隊林姓主任說，戶外教學活動共5天，今天是第3天，進行山路活動時發生虎頭蜂螫人意外，目前學生及相關人員都沒有大礙，已陸續回到住宿部落。

林姓主任指出，森林小學每學期會選定1處旅遊地點進行5天4夜旅行，這次去的奇美部落，7年前也曾來訪，所幸事發時，族人第一時間協助師生送醫。

教育局說，師生們今天下午約1點進行山路活動時驚動蜂群，共14名學生、3名老師遭蜂螫，由部落族人協助送醫，已經完成治療回到部落並進行通報，後續會持續關懷提供必要協助，同時提醒學校辦理大自然相關活動要確保學生安全及必要防護。

據了解，這所森林小學是以「非學校型態機構實驗教育」申請辦學，為住宿學校，每學期學費要價18萬元，除了學習課本知識，也以大自然為教室，重視大自然技能教育及參觀旅遊的社會教學。

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