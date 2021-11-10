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    新北森林小學花蓮瑞穗校外教學 15人遭虎頭蜂螫送醫

    新北汐止森林小學師生到花蓮部落校外教學，遭虎頭蜂螫傷，15名師生送醫，幸虧沒有大礙。（資料照）

    新北汐止森林小學師生到花蓮部落校外教學，遭虎頭蜂螫傷，15名師生送醫，幸虧沒有大礙。（資料照）

    2021/11/10 17:50

    首次上稿 17:04
    更新時間 17:50

    〔記者花孟璟／花蓮報導〕新北市汐止森林小學到花蓮校外教學，今天下午傳出有15名師生在瑞穗鄉奇美部落野外體驗時，遭到虎頭蜂螫傷，由在地村民協助送往玉里鎮就醫，花蓮縣消防局、花蓮縣警方都未接獲報案。學校老師說，由於師生狀況都穩定，沒有大礙，晚間師生將返回部落繼續教學活動行程，也請家長及各界放心。

    遭到蜂螫的是人本教育基金會在新北市汐止區的森林小學，這學期的校外教學課程，安排到瑞穗鄉奇美部落，學校7年前也曾安排校外教學到奇美部落。

    學校老師說，花蓮校外教學共5天4夜，今天是第3天，由瑞穗鄉奇美部落的阿美族老師帶學生到野外體驗傳統狩獵文化，體驗課程當中，有一小隊的師生走挑戰路線時，不小心驚擾到蜂窩，遭到成群虎頭蜂攻擊，共有12個學生、3個老師及1位部落的朋友被叮咬。

    由於部落在海岸山脈深山，叫救護車一來一往至少需1小時，因此第一時間未報案，受到蜂螫的師生由部落居民協助，自行開車將人送往玉里慈濟醫院、台北榮總玉里分院掛急診，初步診療後未出現嚴重反應，僅2、3個孩子情緒較害怕。

    老師說，下午在醫院急診室留院觀察後由於狀況穩定，校方決定繼續校外教學行程，傍晚陸續返回部落休息。老師也說，事後醫院有協助向警方、消防通報，學校也已通報校安系統，非常感謝部落朋友及各方關懷協助。

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