雲縣環保局長聘用太太挨罰30萬 自認單純核章請求撤罰敗訴

雲林縣環保局長張喬維擔任副局長時聘用太太挨罰30萬，他自認單純核章，就續聘流程並無決定權，請求撤罰；北院指出，依雲林縣政府相關規定，副局長具有審核權，張卻未迴避才挨罰，判張敗訴。（資料照）

2021/11/10 11:38

〔記者溫于德／台北報導〕雲林縣環保局長張喬維擔任副局長期間，核章聘用太太為約僱人員，遭法務部依違反公職人員利益衝突迴避法開罰30萬元，但張自認續聘流程由上級長官決定，他單純用印，提告請求撤罰。台北地院依縣府相關規定，認副局長具有審核權，張卻未迴避，法務部依法開罰無誤，判決敗訴；可上訴。

判決指出，張喬維於2014年6月16日至2018年10月15日間擔任副局長時，見環保局聘用人員簽呈上有太太姓名，卻未遵守公職人員利益衝突迴避法規定迴避，核章後挨罰30萬元。

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張喬維不服，提告主張，公職人員利益衝突迴避法中關於利益衝突規定，應以實際具有裁量權為限，否則無法構成。張指，本案續聘流程，歷經年終考核、縣長核定、局長裁示等重重關卡，他身為副局長並無任何裁量餘地，直到所有續聘人選完全底定後，他才在最後無涉裁量文書上用印，僅為單純形式流程，無任何實質意義，請求撤罰。

法務部解釋，根據縣府函文可知，當時續聘約僱人員均由環保局自行核定，且無論2次僱用經由縣府或環保局核定，張喬維擔任副局長，對約僱人員僱用流程已具有准否、退回、同意、修正等裁量空間，依法應自行迴避卻違法，裁罰30萬元無誤。

北院根據縣政府自治條例、環保局組織規程、縣政府及所屬各機關文書處理作業規範，得知副局長職務為襄助局長處理局務；另該縣環境保護局分層負責明細表中有關「聘僱人員或職務代理案件之核議」部分，副局長均有「審核」法定職權。

因此，張喬維就機關決策、執行具相當影響力，在人事聘用上具裁量空間，且若真如張主張「單純用印」，代表縣政府自治條例、環保局組織規程、縣政府及所屬各機關文書處理作業規範等，形同虛設。

北院並指，環保局政風室就利益衝突迴避應注意事項，召開2019年2次會報提案宣導，並提出「自行迴避參考範例」，當時就由張喬維擔任主席，難謂不知規範。

北院認定，張喬維擔任副局長期間未迴避太太續聘程序，其廉潔性易遭人質疑，使公眾更難以信任國家公務行為公正、不徇私，故法務部裁罰並無違誤，判張敗訴。

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