非法處理有害廢棄物 南投、新北2公司7人起訴、沒入550萬

南投地檢署偵結非法清除事業廢棄物案，展現打擊環保犯罪決心。（記者謝介裕攝）

2021/11/09 18:26

〔記者謝介裕／南投報導〕南投地檢署整合檢警及環保單位，再度繳出查獲不肖業者非法清除事業廢棄物的亮麗成績，並將涉案2家公司、7名被告，依違反廢棄物清理法、空氣污染防制法及詐欺得利等罪嫌提起公訴，且高達550萬元的不法所得也全部沒入公庫，以資警戒。

起訴書指出，位於新北市的不肖業者，本身是從事金屬表面處理及其他金屬製品製造的公司，其製造過程中會產出「廢有機溶劑」（含「非有害有機廢液或廢溶劑」及廢液閃火點60c以下之「易燃性之有害事業廢棄物」）、「廢潤滑油」、「廢油混合物」等3大類廢棄物，惟涉案公司職業安全課吳姓課長等人，明知位在南投縣的某環保公司不符「廢有機溶劑」清除資格，但為達到減省廢棄物清除成本費用目的，仍與南投縣的環保公司張姓負責人、楊姓員工等人勾結犯案。

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涉案公司從2015年至2019年間，共謀將公司所產出的「廢有機溶劑」連同「廢潤滑油」、「廢油混合物」交予南投縣的環保公司非法清除，估算因而取得減免清除費用之犯罪所得為新台幣434萬6600元，而涉犯廢棄物清理法第46條第1項第4款之未依許可清除廢棄物罪嫌。

除此，吳某等7人，為掩飾非法清除「廢有機溶劑」之事實，僅向主管機關申報「廢潤滑油」之數量，因而涉犯廢棄物清理法第48條之申報不實罪嫌，總計詐減空氣污染防制費用計115萬2087元，上述2項合計不法所得約550萬元。

南投地檢署表示，該案係由檢察官黃慧倫協同張鈞翔、鄭文正及已調任台中地檢署之張永政檢察官，一起指揮警政署保安警察第7總隊第3大隊第2中隊，並會同環保署中區督察大隊成立專案小組偵辦的，期間，承辦檢察官還透過平台機制，詳為分析、判讀扣得之統一發票、廢棄物委託共同處理管制遞送三聯單、手機之通訊軟體對話等資料深入追查，才順利偵破此案，讓涉案被告俯首認罪，除展現打擊環保犯罪決心以外，也呼籲環保、廢棄物清理等相關業者，勿心存僥倖，以免觸法受罪，得不償失﹗

南投地檢署查出南投及新北不肖廢棄物清除公司勾結及不法獲利事證。（記者謝介裕翻攝）

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