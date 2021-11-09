非法處理有害廢棄物 南投、新北2公司7人起訴、沒入550萬
〔記者謝介裕／南投報導〕南投地檢署整合檢警及環保單位，再度繳出查獲不肖業者非法清除事業廢棄物的亮麗成績，並將涉案2家公司、7名被告，依違反廢棄物清理法、空氣污染防制法及詐欺得利等罪嫌提起公訴，且高達550萬元的不法所得也全部沒入公庫，以資警戒。
起訴書指出，位於新北市的不肖業者，本身是從事金屬表面處理及其他金屬製品製造的公司，其製造過程中會產出「廢有機溶劑」（含「非有害有機廢液或廢溶劑」及廢液閃火點60c以下之「易燃性之有害事業廢棄物」）、「廢潤滑油」、「廢油混合物」等3大類廢棄物，惟涉案公司職業安全課吳姓課長等人，明知位在南投縣的某環保公司不符「廢有機溶劑」清除資格，但為達到減省廢棄物清除成本費用目的，仍與南投縣的環保公司張姓負責人、楊姓員工等人勾結犯案。
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涉案公司從2015年至2019年間，共謀將公司所產出的「廢有機溶劑」連同「廢潤滑油」、「廢油混合物」交予南投縣的環保公司非法清除，估算因而取得減免清除費用之犯罪所得為新台幣434萬6600元，而涉犯廢棄物清理法第46條第1項第4款之未依許可清除廢棄物罪嫌。
除此，吳某等7人，為掩飾非法清除「廢有機溶劑」之事實，僅向主管機關申報「廢潤滑油」之數量，因而涉犯廢棄物清理法第48條之申報不實罪嫌，總計詐減空氣污染防制費用計115萬2087元，上述2項合計不法所得約550萬元。
南投地檢署表示，該案係由檢察官黃慧倫協同張鈞翔、鄭文正及已調任台中地檢署之張永政檢察官，一起指揮警政署保安警察第7總隊第3大隊第2中隊，並會同環保署中區督察大隊成立專案小組偵辦的，期間，承辦檢察官還透過平台機制，詳為分析、判讀扣得之統一發票、廢棄物委託共同處理管制遞送三聯單、手機之通訊軟體對話等資料深入追查，才順利偵破此案，讓涉案被告俯首認罪，除展現打擊環保犯罪決心以外，也呼籲環保、廢棄物清理等相關業者，勿心存僥倖，以免觸法受罪，得不償失﹗