重機壓車過彎罰單撤銷 南市警︰182線科技執法規劃不受影響

台南警方擬在182線龍崎段建置AI科技執法，全力「治飆」。（記者吳俊鋒攝）

2021/11/08 21:26

〔記者吳俊鋒／台南報導〕有重機騎士在台3線苗栗段壓車過彎，遭警方以「危險駕駛」取締，行政訴訟後，法官撤銷罰單，引發議論；而182線台南龍崎段擬建置AI科技執法，是否因此出現變數，令人關注，市警局交通大隊強調，該系統仍有一定的遏阻效果，規劃不受影響。

182線台南龍崎段因為蜿蜒、起伏，常吸引重機來回奔馳，有的還猛催油門，甚至壓車過彎，導致交通意外頻傳，交大全力「治飆」，除了固定桿、移動與區間等測速的稽查，三管齊下，嚴加取締之外，計畫再增設AI科技執法，藉助影像辨識系統，全力遏止違規事件。

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只是在台三線苗栗段壓車過彎的騎士，危險駕駛罰單被撤銷，讓龍崎當地居民擔心恐會打擊警方的「治飆」士氣，並影響科技執法的規劃。交大指出，AI科技執法結合辨識系統與攝影機，除了超速之外，壓車過彎時未依照標線行駛，也可以自動取締，達到一定的遏阻效果，可確保用路人的安全。

交大表示，將在182線靠近高雄內門端的路段，選擇騎士壓車過彎的熱點，做AI科技執法的系統建置，確切位址也會考量現場的通訊狀況，進行最佳佈設。

182線台南龍崎段，因為進入山區，道路蜿蜒、起伏。（記者吳俊鋒攝）

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