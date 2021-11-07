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    北市科技執法遭爆差別待遇 議員：1萬多張罰單有爭議

    目前北市有4處建置違停偵測科技執法設備，但4處中僅台北車站設有LED顯示幕告知違停達1分鐘車輛要駛離。（台北市議員戴錫欽提供）

    目前北市有4處建置違停偵測科技執法設備，但4處中僅台北車站設有LED顯示幕告知違停達1分鐘車輛要駛離。（台北市議員戴錫欽提供）

    2021/11/07 19:45

    〔記者蔡思培／台北報導〕台北市交通警察大隊近來持續推動科技執法，取締違規停車、超速等行為，但北市現有4處違規停車科技執法設備中，僅台北車站1處用LED顯示幕會提醒車輛要駛離，其他3處都沒有。台北市議員質疑取締有差別待遇，且未設置LED顯示幕的3處地點，過去已開出1萬多張單，可能造成954萬元的爭議罰鍰。台北市交通警察大隊表示，在紅線違停就有違規事實，LED螢幕只是提醒，但未來會改善。

    依「交通科技執法設備採購規範」規定，警方用違停偵測執法設備在開罰違停前，科技執法設備要先以LED顯示幕及其他方式「告知提醒」違停達1分鐘的車輛「執行車輛之即時驅離」，假如違停車輛3分鐘都沒離開，系統就會將違停期間照影像留存作為後續舉發。

    但台北市議員戴錫欽發現，北市4個違停科技執法地點，只有台北車站有LED顯示幕，北醫吳興街、市府轉運站、馬偕醫院等其他3處竟只設「本路段有違規偵測取締」牌面，無法完成「告知提醒違停達1分鐘的車輛，執行即時驅離車輛」的開罰SOP。

    戴錫欽表示，這3個地點沒有LED螢幕，但至今已開出1萬609件的罰單舉發程序，他認為罰單可能有瑕疵，若以每件900元違停罰鍰計算，可能產生954萬8100元的爭議罰鍰。戴錫欽也說，取締違規重點不是開單，應該是減少違規機會，警方應該做到公平性，如果有差別待遇，北車有LED燈告示，其他地方卻沒有，車主沒有被告知突然收罰單，心裡當然不平。

    警察局長楊源明表示，民眾確實會比較認同執法地點旁有LED燈的警示，未來會設法改善。交大大隊長涂國卿則強調，執法是依照現場標線，如果紅線違停違規事實就存在，這些地點都是去年就建置評選採購，但供應契約規格規範去年9月才訂定，採購時還沒有契約。

    交大表示，去年9月起設置的科技執法取締地點都會增設LED顯示幕，但未來會邀集相關廠商至吳興街、市府轉運站、馬偕醫院等3處會勘評估，希望提供動態即時文字提醒。

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