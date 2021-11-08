不忍了！ 台中小六女童涉集體行竊 被害家長決提告

王姓家長架設攝影機蒐證，赫見女童偷錢。（王先生提供）

2021/11/08 19:45

〔記者許國楨／台中報導〕台中市有小學生藉由放學後到同學家念書、遊戲機會，涉嫌竊取財物的偏差行為，該案上月經本報獨家披露後，昨有更驚人發展，竟是一起多名學姐到學妹家玩躲貓貓，趁機支開學妹的集體偷竊行為，被害家長昨證實此事氣炸，已決定向警方報案並為孩子轉學。

教育局則強調，案發後學校已進行校安及社政通報，學校已就行為人、關係人查詢，了解學生課後一起遊玩情形，並請輔導老師實施二級處遇措施，導入情緒抒發的管道，透過諮商輔導，重建與人來往的信任關係。

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但家中遭竊的家長王先生，今天談及此事仍氣憤說，女兒就讀國小五年級，今年5月起，經常帶4至5名同校六年級的女生到家玩，但每次女生離開後，他發現放在3樓房間抽屜內的現金不翼而飛，原以為是自己花掉了記錯，但後來連悠遊卡、游泳券等也不見，於是在上月8日小朋友來玩的時候，事先在房間內裝設監視器查明真相。

當天果真從監視器發現其中一名女童打開抽屉拿東西，然後若無其事離開，他事後趕緊開抽屉清點，裡面的金錢果然有短少馬上找女童詢問：「有沒有在我們家做不應該做的事？」女童很快就承認並認錯：「對不起，我錯了，我不應該在你家偷錢！」本來說1次、後來說2、3次，且錢分給同學養倉鼠、去夜市打彈珠、射氣球及夾娃娃等。

王先生此時才恍然大悟，女兒曾跟他說，「那些姊姊」來家裡玩躲貓貓，都故意支開她，研判應是利於下手，有次還被女兒撞見該名女生在抽屜偷錢，但對方竟只看了女兒一眼，就好像沒這回事般走開，估計至少有10萬元遭竊，幾經思考原想給這些孩子機會暫不報案，但向學校反應時才赫然得知，該名被她當場人贓俱獲女童，去年即有偷竊其他家長財物的情形。

而校方明明知情，卻都沒有採取任何防範措施，連對女童的輔導紀錄都沒有，讓他時隔一年成為受害者，王先生說，小孩子偷竊是家庭教育失敗，不能全然怪學校，但校方唯恐校譽或考績，都希望當作沒事，反在營造放任及姑息小孩繼續學壞，甚至女兒及其他學童可能被帶壞的環境，對此他無法接受，已決定向警方報案並為孩子轉學。

律師李學鏞表示，若被害家長堅持提告，如果行為人未滿12歲，依「少年事件處理法」的規定已除罪化，警方將改依「兒童及少年福利與權益保障法」，通知家長、監護人及兒童所屬學校，並聯繫社政機構介入，由社工評估後續處置，偏向轉介性質。

但如果行為人已滿12歲未滿18歲，則移由少年法庭審理，由法官視情節做出訓誡、保護管束及勞動服務、安置輔導、感化教育等處分，被害人損失的部分，也可提告民事，向行為人的法定代理人訴請損害賠償。

李學鏞說，遇到類似孩童偷錢的事件，或許有些人會認為，報警可能不是最好的處理方式，孩子可能在警方或司法介入過程中留下陰影，應可嘗試透過學校、教育局，與對方家長協商私下和解，但此舉也可能會有反效果，讓孩童覺得反正犯錯，家長會出來「擦屁股」的負面想法，助長繼續犯錯的自我合理化藉口，建議提告，給孩童一個妥適的警愓及教訓。

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