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    影印室變三中戰情室？ 北檢：與事實不符！

    北檢今嚴正澄清，指相關報導純屬媒體自行臆測，均與事實不符。 （記者錢利忠攝）

    北檢今嚴正澄清，指相關報導純屬媒體自行臆測，均與事實不符。 （記者錢利忠攝）

    2021/11/08 11:51

    〔記者錢利忠／台北報導〕前總統馬英九被控賤賣國民黨三中等黨產案，台北地院上月27日判決馬英九等人無罪後，接連有媒體報導「檢5大理由挑戰馬英九無罪判決」、「北檢上訴追殺手段曝」，不僅臆測北檢上訴理由，還將完工已逾3年的北檢1.5坪大的普通休息空間，形容成「急急改成三中戰情室」；北檢今嚴正澄清，指相關報導純屬媒體自行臆測，均與事實不符。

    關於馬英九被控賤賣三中等黨產案，北院上月判決馬英九、黨營事業中投公司前董事長張哲琛、前總經理汪海清等3人無罪後，北檢迄今仍未收到北院判決；不過，一審宣判無罪後，有週刊大篇幅報導「三中案拚上訴 檢5大理由挑戰馬英九無罪判決」，文中提及檢方已羅列至少5大上訴理由。對此，北檢今澄清，指相關報導內容「係屬臆測或與事實不符」。

    另外，還有媒體報導「三中案馬英九無罪 北檢上訴追殺手段曝」，該報導內容引述資深媒體人趙少康的臉書留言，提及，「台北地檢署在馬獲判無罪後，連審判書都還沒有收到，就急急的把第二辦公室面積1.5坪的影印間，改成三中戰情室，既有隔音功能防竊聽，又裝霧玻璃防偷看，好像諜對諜的情報片，這根本就是上訴馬英九戰情室。」

    對此，北檢則表示，並沒有所謂「急急的把第二辦公室面積1.5坪的影印間，改成『三中戰情室』，既有隔音功能防竊聽…」等情況，純屬媒體自行臆測，均與事實不符。

    據了解，被某媒體報導的「三中戰情室」，實際上只是一個1.5坪大的閒置空間，完工迄今已超過3年，北檢妥善利用閒置空間，將其改裝為檢察官的休息室，提供給檢察官休息、閱卷、吃飯或討論案情等多元使用，並非為了三中案而設，且該休息室也沒有防竊聽等隔音功能，就有檢察官打趣地說，連偵查庭都不一定有預算安裝防竊聽設施，何況只是1間小小的休息室。

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