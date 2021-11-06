住處失竊苦主分享災情網友全被「它」吸引 諷偷兒不識貨

台北市租屋族陳先生房間被竊賊闖入洗劫，一堆雜物被偷走，但網友目光全被陳先生房中的模型吸引。（翻攝Dcard）

2021/11/06 15:54

〔即時新聞／綜合報導〕台北市大安區近六張犁捷運站一間大樓遭竊，租屋族陳先生房間被竊賊闖入，貴重物品與雜物都遭竊；陳先生事後公開自己房間被洗劫過後的慘狀，網友紛紛留言安慰，不過照片中一個亮點讓識貨網友也忍不住歪樓，表示房中這東西「最值錢」卻沒被小偷放在眼裡，根本「低能小偷」。

陳先生在Dcard分享監視器錄製小偷行竊畫面與已知情報，希望有知情人士可以協助提供資訊，另外他也放上自己房間的慘況，照片裡，原本應該溫馨舒適的房間被人翻箱倒櫃之後顯得凌亂不堪。

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陳先生條列出損失清單，貴重物品如筆電、平板、設計師品牌包包都被拿走，小偷還莫名其妙偷走較不值錢的雜物，包括毛巾浴巾、發票、手機架、零食跟《魷魚遊戲》的名片跟衣服等，連妹妹的衛生棉也拿走。

偷雜物令人費解，網友見損失清單都傻眼，不過照片中，一尊《鬼滅之刃》主要角色我妻善逸的樹脂模型也吸引網友目光；陳先生表示，這尊「霹靂一閃 登峰造極」模型當時預購入手價格含國際運費約8000元，目前拍賣網站現貨有賣家掛出2萬多元高價，其高度55公分、長38公分、寬30公分，體積可觀。

不考慮搬運難度，論保值度，模型恐怕遠勝部分失竊物品，讓網友開玩笑稱小偷不識貨，「低能小偷，最貴的公仔不偷」、「那隻模型拿去賣不知道能抵他幾餐，看來當小偷也是要帶腦的，社會真難」、「其實模型也滿值錢的，不好拿就是」、「第一眼也是看到模型，不偷模型拿發票，太會了吧」，陳先生本人也很震驚模型沒有被拿走。

據本報報導，陳先生損失總額約7萬餘元，北市警局大安分局臥龍街派出所已受理此案，目前鎖定一名慣竊嫌犯。

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