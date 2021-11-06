地下賭場死灰復燃 平鎮警方逮65人

平鎮警方破獲地下賭場，查獲大批賭資、籌碼。（記者許倬勛翻攝）

2021/11/06 15:12

〔記者許倬勛／桃園報導〕位於桃園市平鎮區環南路的「大中華博弈協會」去年就被警方查獲經營百家樂地下賭場，未料近期又死灰復燃，賭客趨之若鶩，民眾察覺有異，向平鎮警方檢舉，經追查確認，5日晚間警方直搗黃龍，65人依賭博罪移送法辦，現場查獲賭資110萬元及面額1200萬元籌碼。

平鎮警方表示，該賭場原是有商業登記的棋牌社，去年疑受武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情影響，生意一落千丈，因此鋌而走險經營地下賭場，當時就被檢舉撤銷執照，未料今年又捲土重來。

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平鎮警分局偵查隊隊長陳麒益表示，47歲黃姓負責人為掩人耳目，將賭場設在商業大樓內，且採會員制過濾賭客，透過熟人介紹才能入會，但會員間卻不避嫌、常在大樓內外討論「賭術」，才被人懷疑、檢舉，經1個多月追查，總算蒐集證據完整。

平鎮警方5日晚間報請桃園地方檢察署偵辦，並向法院申請搜索票獲准，會同保安大隊特勤小組攻堅破門，當場逮獲10名工作人員及55名賭客，並查獲現金110萬元、面額1200萬元籌碼。訊後依賭博罪將工作人員送辦，其餘賭客則依違反社會秩序維護法裁罰。

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