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    他酒後失態狂踢座椅 慘遭計程車司機當街丟包

    老翁酒後疑因在計程車上吵鬧並以腳狂踢座椅，惹惱計程車司機，被當街丟包。 （翻攝臉書彰化踢爆網）

    老翁酒後疑因在計程車上吵鬧並以腳狂踢座椅，惹惱計程車司機，被當街丟包。 （翻攝臉書彰化踢爆網）

    2021/11/06 10:15

    〔記者湯世名／彰化報導〕一名73歲老翁3日晚間酒後搭計程車投宿彰化市某旅館途中，疑因在車上吵鬧並以腳狂踢座椅，惹惱計程車司機，被當街丟包，老翁追上計程車試圖理論，不料又因重心不穩狂摔撞擊路旁店家，所幸無礙，警方據報趕抵現場，將老翁帶回派出所實施酒測，酒測值高達逾1毫克，有如爛醉如泥，在派出所時又失態吼叫，被警方依社維法裁處，2個小時後酒醒才發現「事情大條」，由友人帶離。

    彰化警分局八卦山派出所長黃登貴指出，這名73歲老翁3日從台北南下到彰化訪友，席間喝了不少酒，友人叫一輛計程車載他到火車站附近旅社投宿，不料老翁才剛上車就疑因酒精發作，頻頻挑釁計程車司機，甚至以腳狂踢司機的椅背，司機氣得說「再吵鬧就下車」，老翁打開車門下車後，司機把老翁的背包也丟下車，旋即開車離去，沒想到老翁又追上去拍打車門，卻又因重心不穩摔到路旁撞破店家招牌。

    警方據報趕抵現場，老翁坐在路旁語無倫次答覆警方的問題，警方只好將他攙扶上警車帶回派出所，不料老翁又在派出所大吵大鬧，一鬧就是2個小時，被警方 依照涉違法裁處，面臨罰鍰。2個小時後老翁酒醒發現酒後失態鬧計程車與派出所後，頻頻向警察道歉，警方也循線找到該名計程車司機，雙方表示不會就此提告。待老翁酒醒後，由友人帶離派出所，結束這場鬧劇。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    老翁酒後疑因在計程車上吵鬧並以腳狂踢座椅，惹惱計程車司機，被當街丟包，老翁試圖追上計程車卻因重心不穩狂摔。 （翻攝臉書彰化踢爆網）

    老翁酒後疑因在計程車上吵鬧並以腳狂踢座椅，惹惱計程車司機，被當街丟包，老翁試圖追上計程車卻因重心不穩狂摔。 （翻攝臉書彰化踢爆網）

    老翁酒後疑因在計程車上吵鬧並以腳狂踢座椅，惹惱計程車司機，被當街丟包，員警攙扶老翁帶回派出所。 （記者湯世名翻攝）

    老翁酒後疑因在計程車上吵鬧並以腳狂踢座椅，惹惱計程車司機，被當街丟包，員警攙扶老翁帶回派出所。 （記者湯世名翻攝）

    老翁酒後疑因在計程車上吵鬧並以腳狂踢座椅，惹惱計程車司機，被當街丟包，員警攙扶老翁帶回派出所。 （記者湯世名翻攝）

    老翁酒後疑因在計程車上吵鬧並以腳狂踢座椅，惹惱計程車司機，被當街丟包，員警攙扶老翁帶回派出所。 （記者湯世名翻攝）

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