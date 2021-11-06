苗栗爸媽殺害2歲兒挖洞埋屍 還繼續詐領育兒津貼

苗栗2歲童遭父母殺害，圖為埋屍現場。（記者彭健禮翻攝）

2021/11/06 09:21

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣驚傳2歲童遭父母殺害案，涉案的林姓男子、陳姓女子在去年殺害兒子埋屍後，還繼續詐領男童的育兒津貼，直到近來因被害男童的姊姊已達到學齡卻未就學，追蹤訪查，才意外發現被害男童失蹤，進而追查遭不當管教死亡，並已被埋入土的駭人命案。

陳女為桃園市人，在苗栗縣竹南鎮與林男同居，陳女的4名子女中，除6歲女童外，她與林男生有3歲、2歲、1歲等3名子女。因陳女的長女6歲女童，遲未註冊就學，引發桃園市婦幼隊、苗栗縣政府社會處的關切，委託苗栗縣警察局竹南分局協尋。

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員警在苗栗縣竹南鎮尋訪到陳女與林男後，驚覺陳女4名子女中的老三2歲男童不見蹤影，陳女、林男一度辯稱，去年6月外出遊玩時，男童走失了但未報警，警方質疑進一步追查，才稱去年6月間，男童睡午睡吵鬧，用巧拼將男童「封」起來，之後發現沒了呼吸，身體冷冰，由林男帶往偏僻郊區挖洞掩埋，且持續詐領男童育兒津貼。

苗栗地檢署獲知上情後，即指派呂宜臻檢察官與警方成立專案小組，於11月4日晚間挖掘出被害男童的屍骨，並於110年11月5日下午初步相驗後，安排於11月10日會同法務部法醫研究所法醫師進行解剖，以進一步釐清被害男童死因。

承辦檢察官訊問林男、陳女後，認為林男涉犯殺人、遺棄屍體、詐欺等罪之犯罪嫌疑重大，且有串證與逃亡之虞，向苗栗地方法院聲請羈押禁見獲准；陳女雖也有前開事由，然已懷孕35週即將臨盆，故諭知限制住居並每日上午、晚上均需至派出所報到。

為保障陳女肚內胎兒之權益，苗栗地檢署協調苗栗縣警察局與苗栗縣政府社會處，在派出所報到及社工訪視過程中，給予必要的照護資源。在兒童保護部分，3名兒童具有營養不良等發展問題，為維護3名兒童的生命、身體健康權益，均協調由苗栗縣政府社會處擇定適當處所予以安置。

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埋屍現場。（記者彭健禮翻攝）

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