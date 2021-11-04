人倫悲劇！兒亂刀殺死癌末父親又語無倫次 法院裁定羈押

鄧男被捕後否認弒父，供詞卻又語無倫次，檢方聲請羈押獲准。（記者張瑞楨攝）

2021/11/04 18:07

〔記者張瑞楨、何宗翰／台中報導〕台中市烏日區鄧姓男子，精神狀況不佳，其父罹患癌症末期，平時由姊姊負責照顧鄧男與鄧父，不料，本月1日清晨，鄧男疑與鄧父爭執時，突然情緒爆發，持刀刺殺鄧父，騎機車逃逸，承辦此案的烏日警方前天見他精神恍惚，徘徊於中市南區的路旁，將他逮捕偵訊，他卻語無倫次，否認殺害父親，台中地檢署認為他供詞反覆不一，涉嫌殺害直系尊親屬罪，且有逃亡之虞而聲請羈押，台中地方法院准予羈押。

37歲的鄧男與年逾60歲的父親，居住於中市烏日區，鄧父罹患癌症，鄧男則是精神狀況不好，父子的生活，都是由鄧男的胞姊負責照料，本月1日清晨，父子卻疑似起口角爭執，鄧男似乎被激怒，情緒失控，刺鄧父多刀，之後騎機車逃到台中市南區，翌日於路旁徘徊，被中市警局烏日警分局逮捕。

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調查顯示，鄧男被捕時已換掉血衣，但身上衣服還沾有鄧父血跡，且將兇刀棄置，警方偵訊時，他不但對案發過程說明含糊，或是前後反覆不一，甚至還語無倫次、不知所云，重要的證物也尚未查扣，台中地檢署偵訊時，鄧男仍是說詞矛盾不一，台中地檢署襄閱主任檢察官卓俊忠表示，鄧男觸犯本刑5年以上的重罪，且有逃亡等疑慮而聲請羈押，台中地院裁定准予羈押。

檢方今天相驗鄧父遺體，發現胸口等處，有多處刀傷，至於鄧男是否罹患精神疾病，檢方還在調閱資料，必要時將囑託醫師鑑定。

鄰居則說，鄧家於10多年前搬到烏日，平常與鄰居甚少往來，家門幾乎都關著，之前曾申請過低收入戶，但二年前鄧父的另一個女兒罹癌過世後，鄧父就說不需低收入戶補助，鄰居對他們的家庭情況不甚了解。

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