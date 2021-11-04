環團成員遭砂石車報復追撞？國道警：排除尾隨可能性

肇事預拌混凝土車。（國道警方提供）

2021/11/04 13:47

〔記者許倬勛／桃園報導〕時代力量立委陳椒華日前召開記者會，揭露桃園市不法砂石業者侵占國有地，事後環團陳情人1日在高速公路被砂石車（經查為預拌混凝土車）追撞，疑遭挾怨報復；國道警方比對車禍軌跡、沿線監視器，排除尾隨追撞可能。

陳椒華3日在立法院質詢指出，她連續揭發桃園大溪、八德等地不法砂石業者侵占國土，除她本人遭威脅，與她一同開記者會的吹哨者疑遭報復，1日下午行經國道3號大溪路段時，遭砂石車追撞受傷，令人心生畏懼。

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國道公路警察局第六公路警察大隊龍潭分隊小隊長巫榮能表示，環團成員駕自小客車行經國道3號大溪路段北向58.6公里處時，與後方預拌混凝土車發生車禍，非立委所指砂石車，此外，該混凝土車駕駛林男長期在新北市從事運輸工作，與環團成員關注的大溪、八德地區砂石業並無直接地緣關係。

國道警方經分析雙方行車軌跡、相對位置，環團成員當時行駛於輔助車道，欲超過大車時，林姓混凝土駕駛正要變換車道，導致視線死角、未注意後方小客車，進而發生擦撞，導致小客車彈向外側護欄翻車，排除尾隨伺機報復追撞的可能。

環團成員所駕駛的自小客車。（國道警方提供）

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