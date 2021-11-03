帶走外孫女失聯8天被告「略誘罪」 新北阿嬤不起訴

林姓婦人（中）當時被新北警方移送地檢署時情緒崩潰，要員警攙扶才能行走。（資料照）

2021/11/03 17:00

首次上稿 16:17

更新時間 17:00

〔記者王定傳／新北報導〕今年8月，62歲林姓婦人帶著8歲外孫女出門，卻失聯8天，由於女童罹患關節炎，需定期服藥與治療，家屬情急下提告「準略誘罪」，林婦到案後淚流滿面，泣訴不知為何觸法，但因該罪屬公訴罪，林婦仍被法辦；由於林婦女兒不願追究，新北地檢署亦認為林婦主觀上並無犯意，今處分不起訴，但林婦有以他人名字租屋，觸犯偽造文書罪則獲緩起訴。

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本案起因於林婦在今年8月27日以去嘉義玩3天為名，把女童帶走，但林婦未帶手機，警方又查不到祖孫倆行蹤，加上女童罹患關節炎，需定期服藥與回診，家屬備感慌張，擔心沒定期服藥恐影響病情決定報案。

今年9月3日，警方在桃園1處出租套房找到林婦與女童，並依略誘罪嫌將林婦移送新北地檢署偵辦；林婦在移送時崩潰痛哭，頻頻呼喚「我的阿孫啊...」，警方半拉半抬，才將她送上警車，檢方複訊後則將林婦責付給其子看管。

林婦在偵辦時辯稱，她有跟告知女兒要帶孫女去嘉義玩，但女兒不高興，才留下字條，因為她已訂好飯店，後來因孫女不想去，遂帶孫女去住朋友家；回到桃園時，被害人因為每個月都要打針、會痛，表示不想回家，她才帶孫女去桃園租屋處，她之所以沒告訴任何人她們在哪，主因是她疼愛孫女、心疼孫女身體。

檢方調查，林婦確實有留下字條並打電話告知女婿要帶出去玩，隨後搭車前往嘉義，倘若她有意阻絕孫女與其父母聯繫，何須留下紙條或撥打電話使檢警可循線追查行蹤，加上女童母親亦證實女童害怕打針，因此無法排除林婦辯稱孫女害怕打針主動告知不願回家，才帶往桃園租屋處的可能性。

檢方並認為，林婦雖有以他人名義承租房屋，但無法排除她是藉此躲避債務追償，或因簽約時與家人關係裂痕，而不願讓家人尋找到她的可能性。

檢方認為，林婦行為雖未思慮到被害人需固定至醫院看診、用藥及被害人父母意願，固有所不當，但其女兒在偵查中說：「我媽媽真的很疼小孩」並具狀撤回告訴，再綜合考量林婦的動機及相關證據，判定犯罪嫌疑不足，處分不起訴。

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