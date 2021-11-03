為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    帶走外孫女失聯8天被告「略誘罪」 新北阿嬤不起訴

    林姓婦人（中）當時被新北警方移送地檢署時情緒崩潰，要員警攙扶才能行走。（資料照）

    林姓婦人（中）當時被新北警方移送地檢署時情緒崩潰，要員警攙扶才能行走。（資料照）

    2021/11/03 17:00

    首次上稿 16:17
    更新時間 17:00

    〔記者王定傳／新北報導〕今年8月，62歲林姓婦人帶著8歲外孫女出門，卻失聯8天，由於女童罹患關節炎，需定期服藥與治療，家屬情急下提告「準略誘罪」，林婦到案後淚流滿面，泣訴不知為何觸法，但因該罪屬公訴罪，林婦仍被法辦；由於林婦女兒不願追究，新北地檢署亦認為林婦主觀上並無犯意，今處分不起訴，但林婦有以他人名字租屋，觸犯偽造文書罪則獲緩起訴。

    本案起因於林婦在今年8月27日以去嘉義玩3天為名，把女童帶走，但林婦未帶手機，警方又查不到祖孫倆行蹤，加上女童罹患關節炎，需定期服藥與回診，家屬備感慌張，擔心沒定期服藥恐影響病情決定報案。

    今年9月3日，警方在桃園1處出租套房找到林婦與女童，並依略誘罪嫌將林婦移送新北地檢署偵辦；林婦在移送時崩潰痛哭，頻頻呼喚「我的阿孫啊...」，警方半拉半抬，才將她送上警車，檢方複訊後則將林婦責付給其子看管。

    林婦在偵辦時辯稱，她有跟告知女兒要帶孫女去嘉義玩，但女兒不高興，才留下字條，因為她已訂好飯店，後來因孫女不想去，遂帶孫女去住朋友家；回到桃園時，被害人因為每個月都要打針、會痛，表示不想回家，她才帶孫女去桃園租屋處，她之所以沒告訴任何人她們在哪，主因是她疼愛孫女、心疼孫女身體。

    檢方調查，林婦確實有留下字條並打電話告知女婿要帶出去玩，隨後搭車前往嘉義，倘若她有意阻絕孫女與其父母聯繫，何須留下紙條或撥打電話使檢警可循線追查行蹤，加上女童母親亦證實女童害怕打針，因此無法排除林婦辯稱孫女害怕打針主動告知不願回家，才帶往桃園租屋處的可能性。

    檢方並認為，林婦雖有以他人名義承租房屋，但無法排除她是藉此躲避債務追償，或因簽約時與家人關係裂痕，而不願讓家人尋找到她的可能性。

    檢方認為，林婦行為雖未思慮到被害人需固定至醫院看診、用藥及被害人父母意願，固有所不當，但其女兒在偵查中說：「我媽媽真的很疼小孩」並具狀撤回告訴，再綜合考量林婦的動機及相關證據，判定犯罪嫌疑不足，處分不起訴。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    嬤氣到打包孫子衣服要丟掉！她成夾心餅求助 網力挺婆婆作法
    2021/10/07 17:02

    嬤氣到打包孫子衣服要丟掉！她成夾心餅求助 網力挺婆婆作法
    永遠的乖孫！吳念軒憶《紅衣2》初登場 龍劭華「陪聊紓壓」
    2021/09/15 11:02

    永遠的乖孫！吳念軒憶《紅衣2》初登場 龍劭華「陪聊紓壓」

    掌握拜登經濟學商機
    外婆帶孫女外出失聯8天被女兒提告略誘 被移送痛哭失聲
    2021/09/04 11:06

    外婆帶孫女外出失聯8天被女兒提告略誘 被移送痛哭失聲
    台南嬤孫陳屍轎車內 疑熱衰竭今相驗
    2021/08/23 06:29

    台南嬤孫陳屍轎車內 疑熱衰竭今相驗

    流感季這兩招 守護家中過敏、氣喘兒
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播