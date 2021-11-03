北市火災預防自治條例新增「錢櫃條款」 最快明年初公告實施

台北市消防局修訂「台北市火災預防自治條例」，增列「錢櫃條款」，今經台北市議會法規委員會一讀通過，最快明年初公告實施。（記者鄭名翔攝）

2021/11/03 14:28

〔記者鄭名翔／台北報導〕台北市去年發生林森錢櫃KTV大火慘案，市政府著手修訂「台北市火災預防自治條例」，增訂特定場所須每年一次自衛消防編組應變能力、不得關閉或妨礙消防設備、須播放逃生安全說明影片、火警受信總機強制啟動與通報等「錢櫃條款」，違者最重處以5萬元罰鍰並得按次處罰，今經台北市議會一讀審議通過，最快明年初公告實施。

林森錢櫃大火釀6死67傷，北市消防局調查係因業者施工時逕自關閉消防安全設備，導致無法有效運作，加上場所的自衛消防編組及施工人員應變能力不足，才造成重大人命傷亡，因此再修訂台北市火災預防自治條例補破網，針對200多家電影院、KTV、酒吧、舞廳等封閉性娛樂場所增列消防安全措施。

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消防局指出，將要求相關場所每年至少應辦理一次自衛消防編組應變能力驗證，且會設定最少人力、最壞情境的模擬演練，並委託第三方專業機構現場稽查，消防局也會派員抽查，以提升業者在面對緊急危難時的緊急應變能力。

而有鑑於錢櫃大火因施工而逕自關閉安全設備，此次修法也明令各類場所除非正進行消防安全設備設置、檢修工作，或事先報請消防局同意外，其餘情形均不得關閉或妨礙消防安全設備功能，並應設「嚴禁關閉」警語。

另，火警受信總機應具備地區警報音響關閉時強制啟動警報音響的功能，並立即將火警信號、警報設備關閉訊號通報管理權人、防火管理人及傳送至消防局資料庫，強化火災發生時的即時對內、對外通報功能。

此外，為加強落實消防設備定期檢修維護，經議員李傅中武建議增訂消防設備師除須定期進行檢修並申報結果，並有義務依專業判斷告知場所管理權人須維護或更替設備，若未盡相關責任而致火災時出現消防設備故障等問題，將面臨最高5萬元罰鍰。

依據新修的台北市火災預防自治條例，違反上述新增規定的場所管理權人將處以1萬元以上、5萬元以下罰鍰，並限期改善，若屆期未改則可按次處罰。全案今經議會法規委員會一讀審議通過，後續經議會三讀並送內政部核備，最快明年初即可公告實施。

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