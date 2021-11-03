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    首頁　>　社會

    1個月連犯3起飛車搶案 男子終被收押

    劉姓男子10月初首度犯案後在桃園區被遛狗警員眼尖發現，被逮時還被查獲注射毒品針筒與被害人證件，移送檢方偵辦後被檢察官以限制住居無保釋放，之後又連犯2起飛車搶案才被收押。（記者余瑞仁翻攝）

    劉姓男子10月初首度犯案後在桃園區被遛狗警員眼尖發現，被逮時還被查獲注射毒品針筒與被害人證件，移送檢方偵辦後被檢察官以限制住居無保釋放，之後又連犯2起飛車搶案才被收押。（記者余瑞仁翻攝）

    2021/11/03 12:56

    〔記者余瑞仁／桃園報導〕桃園市45歲劉姓男子涉嫌隨機搶奪落單女子皮包，2度犯案被逮送辦後均被桃園地檢署無保請回或交保候傳，但劉男卻總在沒幾天後再犯搶案，於10月間就犯下3起飛車搶案，直到第3次才被檢察官聲請羈押，桃園地院認為劉確實有再犯之虞准押。

    檢方表示，為預防被告屢犯危害治安，會請警方於隨案移送時註明建議聲押事由。

    檢警調查，劉男有多項毒品前科，平常多靠打零工維生，近期因工作不穩、積欠債務，又因毒癮作祟，10月3日於桃園市中壢區隨機飛車搶走落單婦人的隨身皮包，但僅得手230元，引來警方通報圍捕。

    劉男隔天跑到桃園區一處公園，被下班遛狗的警員發現是通報圍捕搶案嫌犯，假裝也是「毒蟲」上前攀談聊天，等候支援員警到場後將劉逮捕，查獲毒品注射針頭與被害人證件等送辦；因劉坦承犯案，檢察官考量其犯罪所得不多且自身情況不佳，將他限制住居後無保請回。

    劉男獲釋後10月15日在八德區又飛車搶奪1名婦人的隨身皮包，得手6千元與手機等物，警方獲報追查，次日循線將他逮捕送辦，這次檢察官也以劉男坦承犯案，認為無羈押必要而以3萬交保候傳。

    儘管2度犯案都被抓，劉男仍於10月25日在大溪區又飛車搶走1名女子皮包、得手3000元與手機等，這次他躲到基隆市，仍被由警方循線逮獲。劉短時間內接連3起搶案，這回終於被檢察官聲請羈押，桃園地院法官審酌劉男確實有再犯之虞，裁定將其收押。

    對此，檢方表示已與桃園市刑大聯繫，請警方查獲有連續犯案情況者，可於隨案移送時告知檢方或於移送書註明建請聲押，以免屢屢再犯。

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