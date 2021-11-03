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    首頁　>　社會

    火力驚人！高雄男槍殺前女友 子彈貫穿電梯門射中她現任男友

    警方在史男住處搜出大批槍械和子彈。（記者黃佳琳翻攝）

    警方在史男住處搜出大批槍械和子彈。（記者黃佳琳翻攝）

    2021/11/03 11:42

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕40歲史姓男子與交往6年的許姓女友分手，許女另結新歡徐男，許不滿徐常對他嗆聲，於是他和吳姓友人跑到許女的租屋處準備尋仇，結果剛上樓就見到許、徐兩人搭電梯準備下樓，史掏出槍朝兩人開槍，子彈被電梯門稍微阻擋後貫穿電梯門，射中徐男右臂，雄檢偵結後依殺人未遂等罪將他起訴。

    檢方指出，史姓男子與許姓女友（46歲）交往6年，去年兩人因金錢問題分手後，徐女於今年6月因工作結識徐姓男子（46歲），兩人曖昧期間，徐男多次向史男警告嗆聲，避免剛萌發的愛情被打擾。

    今年9月9日深夜，史男和吳姓友人去吃薑母鴨，兩人吃完宵夜後已經是10日凌晨1點多，他們臨時起意，準備去找許女討回顏面，但因許女住在三民區和順街某大樓17樓，史、吳到場後，還拜托大樓管理員幫忙解除電梯管制放行上樓。

    史、吳剛搭電梯上到17樓，走出電梯時，正巧碰到許、徐兩人正要搭電梯下樓，雙方狹路相逢，史男二話不說從腰際掏出一把改造手槍，直接朝許、徐開槍射擊，還好許、徐兩人搭乘的電梯門正在關閉，子彈先打中電梯門後，再貫穿電梯門射中徐男右臂。

    右臂被子彈擦傷的徐男，帶著許女搭電梯到地下室躲藏並報警，行凶後的史、吳兩人趕緊逃離現場；警方獲報後不到12小時就在大樹區逮捕史男，並扣得改造手槍3枝、改造霰彈槍1枝、9mm子彈199顆、45口徑子彈33顆、霰彈21顆等大批火力驚人的武器。

    史男落網後坦承犯行，還說這批槍彈是死去友人所有，他去整理遺物時發現帶回來保管，被檢方依殺人未遂、槍砲等罪聲押迄今，雄檢今偵結起訴移審至地院，法官裁定續押。

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