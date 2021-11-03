包租公金屋藏嬌卻不舉人財兩失 元配被瞞13年才得知提告

高雄一名包租公「天柱變軟茄」被小三拋棄，老婆討公道還告輸。示意圖（資料照）

2021/11/03 11:02

〔記者黃佳琳／高雄報導〕高雄一名包租公出租房子時結識袁姓婦人，他不但把房子低價賣給袁婦，還把房子變成愛的小屋，但兩人快活不到3年，包租公生病「天柱變軟茄」慘遭袁婦拋棄，老婆直到13年後才知道這件事，雖然她提告求償60萬元，但已超過10年請求權行使時效，被法官判敗訴。

判決指出，劉姓婦人與丈夫結婚46年，婚後丈夫留在高雄工作、老婆則去台北和子女一起生活；2003年間，包租公出租房屋時結識袁姓婦人，他把房子租給袁婦才1年多，便用250萬元價格把房子賣給袁婦，3年後，包租公因身體不好，病痛不斷，被老婆接去台北治療、照護。

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2019年時，劉婦整理家中文件資料時，赫然發現他們位於高雄的某房產，竟在2004年4月就已經售給袁婦，劉婦逼問丈夫，丈夫才坦白這間被他賣掉的房子是用來金屋藏嬌，但他快活不到3年就生病，「天柱變軟茄」還被袁婦拋棄。

包租公為求原諒，還寫下「給賢妻的懺悔書」，內容詳述他和袁婦的交往過程，並感謝老婆不離不棄的照顧他，甚至還寫下「95年4月我一病不起，賢妻接我到工作地點台北就醫照顧，該房產自此落入袁女獨佔管理收租，卻從不需對我的病體…」等字句。

劉婦認為袁女破壞她家庭還侵吞房產，提告求償60萬元。高雄地院審理時，袁婦辯稱房產買賣都是合法的，且她與包租公清清白白，不曉得他在亂說什麼。

法官傳喚包租公出庭，包租公作證他確實和袁女發生不倫，且袁女在他生病不舉後，拋棄他去找別的男人快活，完全不顧他的死活；不過，法官認為，包租公自2005年生病不舉後就無法跟袁女發生性行為，雙方也因此交惡，而劉姓婦人是在2020年11月25日才提告侵權行為損害賠償，已遠過民法所定10年請求權行使時效，因此判劉婦敗訴，可上訴。

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