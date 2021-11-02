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    北中南警都在找他！三方詐騙通緝躲台中 來不及逃光屁股被逮

    被通緝的楊姓男子（左）涉利用三方詐騙手法，在網路相關論壇販售影音器材，並躲在台中。高市刑大破門逮人，楊來不及逃，光屁股被逮十分尷尬。（民眾提供）

    被通緝的楊姓男子（左）涉利用三方詐騙手法，在網路相關論壇販售影音器材，並躲在台中。高市刑大破門逮人，楊來不及逃，光屁股被逮十分尷尬。（民眾提供）

    2021/11/02 15:17

    〔記者黃良傑／高雄報導〕38歲楊姓男子涉利用三方詐騙手法，利用假帳號在網路相關論壇，佯裝販售影音器材，並扮成網購手機的男客，他刻意上一些影音器材網站及論壇，包括臉書「音響硬體買賣徵求區」、「MyAV視聽商情網」、「DCView數位視野」，以「閒雲野鶴」等，詐稱有高級音響、攝影器材等二手專業器材便宜賣，不少不知情的買家受騙下訂，高市刑大赴台中逮人，楊男來不及穿內褲被逮。

    據了解，楊男去年9月因詐欺案被台中地檢署通緝，他到處逃亡期間又涉及23件詐欺及侵占案件，北中南包括基隆、台北、桃園、台中、嘉義、台南、高雄等檢警單位都在找他。

    高市刑大今指出，偵二隊近日掌握楊嫌台中藏身處，上月26日攻堅西屯區租處，順利將他逮捕到案，楊嫌一方面提供販售手機的帳號，有買家匯款時，又立刻向賣方誆稱自己已經匯款，騙取數十支手機，警方清查出至少62名被害人，遭楊男利用三方詐騙手法，變賣獲利逾70萬元。

    警方拘提楊男查扣2支手機等證物，楊嫌寄出假包裹使攝影、音響器材買家未收到物品，買家以為遭賣家詐騙，怒向警方報案，導致通訊業者帳戶被通報為警示帳戶，帳戶內金流全遭凍結無法使用，楊男因涉詐欺、侵占等24案未到案，刑大偵訊後將他押解至高雄地檢署歸案，檢察官聲押獲准。

    楊姓男子被逮。（民眾提供）

    楊姓男子被逮。（民眾提供）

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