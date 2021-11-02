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    仿日本A片偷拍女友性愛影片 男辯「2人性愛習慣」判5月

    高等法院維持一審見解，認定陳男涉犯偷拍事證明確，今駁回上訴確定。（資料照）

    高等法院維持一審見解，認定陳男涉犯偷拍事證明確，今駁回上訴確定。（資料照）

    2021/11/02 12:41

    〔記者楊國文／台北報導〕陳姓男子於去年2月和女友歡度情人節後投宿民宿時，趁2人性行為時，模仿日本A片拍攝手法，以手機從她背後偷拍其全裸的性愛影片，被害人得知後提告，陳則辯稱「拍攝性愛影片是2人的性愛習慣」，但高等法院不採信，今依妨害秘密罪判陳5月徒刑，可易科罰金15萬元定讞。

    陳男和被害人小玉（化名）於2019年8月9日於交友軟體認識，進而交往。2人於去年2月14日的情人節約會後，到北市饒河街一家民宿投宿，晚間飲酒後，2人發生性行為，性行為過程中，陳男在小玉不知情的情況下，以手機自背後拍攝她全裸的性愛影片，不久，2人發生爭吵，無意間又得知陳男偷拍其性愛影片，怒告陳男涉犯妨害秘密罪。

    陳男應訊辯稱，拍攝性愛影片是2人的習慣，當天2人性行為時，小玉並未反對他以手機拍攝。

    不過，小玉指控，她是事後才知道被偷拍，當天因酒醉之故，連有發生性行為都不知情，之前，她和陳男說好，若他要拍性愛片，必須獲得她同意才行，否認有陳男所謂「拍攝性愛影片是2人的性愛習慣」的說法。

    台北地院審理時，依據小玉提出事後對話紀錄，顯示性行為當時小玉因酒醉並不清楚被偷拍，依妨害秘密罪判陳男5月徒刑，得易科罰金15萬元。

    上訴後，高等法院維持一審見解，認定陳男涉犯偷拍事證明確，今駁回上訴確定。

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