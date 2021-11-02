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    首頁　>　社會

    桃勤員工上班偷拍女同事 上傳推特喊「下面有反應」

    桃勤公司員工上班偷拍女地勤被控妨害秘密，桃園地檢署認為拍攝處屬公開場合，聊天時未有阻隔亦非私密活動，與妨害秘密構成要件有別，予以不起訴。（記者鄭淑婷攝）

    桃勤公司員工上班偷拍女地勤被控妨害秘密，桃園地檢署認為拍攝處屬公開場合，聊天時未有阻隔亦非私密活動，與妨害秘密構成要件有別，予以不起訴。（記者鄭淑婷攝）

    2021/11/02 12:28

    〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園航勤公司29歲陳姓員工，在桃園機場二航廈值勤時，因華航李姓女地勤太漂亮，忍不住拿起手機偷拍，並上傳推特留言「看了弟弟都會勃起硬」，李女發現後提告妨害秘密，桃園地檢署檢察官認為，拍攝地點為公開場合，李女與同事聊天時周圍亦無隔板等阻隔設施，與「刑法」妨害秘密罪構成要件有別，予以陳男不起訴，至於留言文字有無違反「性騷擾防治法」，另函請主管機關依法裁處。

    陳男於今年7月29日下午3點多，在桃機二航廈入境海關室旁顧轉盤，見李女與同事在櫃檯處聊天，偷偷拿起手機拍攝，隨後上傳推特留言「華航女地勤在聊天，身材是越看越好，穿制服絲襪鞋子，看了弟弟都會勃起硬」，李女輾轉發現後提告。

    陳男坦承拍攝李女聊天畫面，但否認有妨害秘密，辯稱當時他在工作，負責顧海關室旁的轉盤，覺得地勤人員很漂亮，便拿起手機拍攝；李女則證稱，陳男拍攝地點是公開區域，入境旅客或桃機工作人員都可進出，也沒有具體設施阻隔，她被拍攝的畫面是與同事聊天。

    檢方認為，陳男拍攝地點確實非密閉空間，李女與同事在該處聊天，周圍亦無隔板等阻隔設施，不算是私密活動，陳男任意拍攝他人談話的行為雖有不妥，但仍與妨害秘密罪構成要件有別，予以不起訴；留言文字有無違反性騷擾防治法，另函請主管機關依法裁處。

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