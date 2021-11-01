澎湖公共場所頻傳「攝狼」 泳池偷拍疑海巡人員涉案

大城北游泳池發生女泳客進入更衣室，遭到偷拍郎尾隨事件。（翻攝監視畫面）

2021/11/01 16:28

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖近來頻傳偷拍郎出沒各公共場所，包括馬公山水、隘門沙灘公共盥洗室，連大城北游泳池都傳出女遊客洗澡遭偷拍，事發後經警方調閱監視器，掌握疑似第七岸巡隊現役弟兄涉案，第七岸巡隊表示全案進入司法程序，絕不會護短。

根據了解，今年9月25日晚間7時17分許，2名女泳客游泳後相偕前往女更衣室沐浴更衣，隨後一名男子尾隨2人入內，2人分在3間更衣室，中間女生發現隔壁有人在夾板下方伸手機入內偷拍，立即驚慌大叫，等2人用浴巾圍住身體衝出查看究竟時，偷拍郎早已逃之夭夭。

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2人立即到櫃台向管理員通報，管理員也隨之報警處理，警方到場調走了監視記錄追查。根據曝光的監視錄影帶內容顯示，偷拍郎穿夾腳拖鞋隨著2名女泳客之後，進入女更衣室，再拿手機從下方空間，偷拍隔壁間女子洗澡，被女子發現後倉皇跑離現場。隔了約4分鐘，疑似偷拍郎穿黑色T恤離開更衣區，經由泳池櫃台走出大城北游泳館，到停車場騎機車離開。

警方循線查獲該名男子為第七岸巡隊蔡姓上兵，第七岸巡隊表示當日為蔡姓上兵休假期間，涉嫌違反妨害秘密罪、社會秩序維護法83條及性騷擾防治法，目前基於偵查不公開原則，全案由澎湖地檢署及馬公警分局偵辦中，同時性騷擾申訴部分移請金馬澎分署性騷擾申訴處理委員會進行調查，強調若查證屬實絕不寬貸。

監視器畫面清楚拍到，男子尾隨二名女泳客進入女更衣室。（翻攝監視畫面）

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