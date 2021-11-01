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    屢見國中生全身髒兮兮 她一問驚訝︰父母連生7孩、最小才幾個月

    這名女網友分享，早上遛狗時經常遇到這名國中生，每次遇到他都穿著不符尺寸的衣服，全身也髒兮兮的，經聊天得知他的父母連生7個孩子，她感到無奈上網發文尋求網友看法。上學示意圖，圖與新聞事件無關。（資料照）

    這名女網友分享，早上遛狗時經常遇到這名國中生，每次遇到他都穿著不符尺寸的衣服，全身也髒兮兮的，經聊天得知他的父母連生7個孩子，她感到無奈上網發文尋求網友看法。上學示意圖，圖與新聞事件無關。（資料照）

    2021/11/01 17:08

    〔即時新聞／綜合報導〕一名網友近日在社群平台分享，早上遛狗時經常碰到一名國中生，每次看到他都穿著不符身材尺寸的衣服，整個人也髒兮兮，甚至因不愛上學，每天刻意遲到。網友經聊天才得知，該國中生的父母生了7個孩子，最小的孩子剛出生沒幾個月，如此情況令她感到無奈，轉而上網發文尋求網友看法。

    這名網友在臉書社團「爆廢公社二館」發文指出，她經常碰到一名遲到的國中生，都穿著不合尺寸的衣服，全身髒兮兮，經過小聊後她才得知，國中生父母連生7個孩子，最小的孩子也才出生幾個月左右。

    這名網友說，該國中生就讀小學時，便負責帶弟妹上學，後來更因「不喜歡上學」而故意上學遲到，這樣的情況讓網友無奈表示「好無言，感覺他在學校應該沒有朋友，我好想帶他去剪頭髮，但說不出口，這不是我能管，也幫不了的事」

    網友最後反問社友，「沒有人說窮不能生孩子，但是完全沒計畫就一直生，是對的嗎」。

    網友看到Po文後，紛紛表達不同想法，有人說「我認同生孩子要看經濟狀況，我自己也是確定有能力才生養孩子，別說避孕，我做的避孕就是乾脆不要發生性行為」、「窮不可怕，怕是窮又沒覺悟，那才可怕」、「養一個就累的要死了！啊沒錢的一口氣生5、6個！也太傻眼了」，也有網友理性回應「一竿子打翻一船人的發言建議可以修正一下，也有低收入戶、窮困家庭，是很努力工作想讓孩子有個翻身的機會，也許他們自己沒辦法過得很好，但他們盡力給孩子最好的」。

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