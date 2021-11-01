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    高市竹湖陸橋機車道又連環撞！ 6車追撞8人受傷送醫

    高市竹湖陸橋機車道今天上午發生2起共6部機車追撞意外，共有8人受傷，所幸皆肢體擦傷無大礙。（民眾提供）

    高市竹湖陸橋機車道今天上午發生2起共6部機車追撞意外，共有8人受傷，所幸皆肢體擦傷無大礙。（民眾提供）

    2021/11/01 11:35

    〔記者蘇福男／高雄報導〕高雄市路竹、湖內區交界的竹湖陸橋機車道，路寛僅2.1公尺，機車連環撞事故時有所聞，今天上午7點38分，又發生2起共6部機車追撞意外，共有8人受傷，所幸都是擦傷無大礙，陸橋設計是否失當，再度引發地方人士熱議。

    竹湖陸橋也是省道台28線，東側連接國道1號路竹交流道，西側下橋處銜接省道台一線，是北高雄的交通要道，平日車水馬龍，加上附近有東方設計大學、樹人醫專等校，不少學生騎乘機車上下學，但竹湖陸橋機車道寛僅2.1公尺，又有彎道，險象環生，機車連環撞事故時有所聞，去年12月就發生樹人醫專學生14部機車連環撞事故，造成2名學生受傷，所幸僅是手腳擦挫傷。

    今天上午7點38分左右，竹湖陸橋由西往東的機車道先有4部機車發生追撞，造成5名騎士和乘客受傷，當時現場一片混亂，車流也出現回堵，53歲李姓男子眼見前方有事故造成回堵，車子準備掉頭下橋跑其他道路，結果和另1部有載人的機車正面對撞，造成3人掛彩，所幸傷勢都不嚴重。

    警方對6部機車騎士酒測，酒測值皆0，初步研判肇因應為行車未保持安全距離，警方在9點多排除車禍現場，詳細肇事責任尚待進一步釐清。

    警消人員趕緊將受傷機車騎士和乘客送醫治療。（民眾提供）

    警消人員趕緊將受傷機車騎士和乘客送醫治療。（民眾提供）

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