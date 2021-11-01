南投食品攤添加毒化物「玫瑰紅B」 法官認「幽靈抗辯」判刑4月

紅色湯圓禁添加毒化物「玫瑰紅B」，南投縣有業者添加後還辯稱找不知名客人向別人代購來賣，法官斥為「幽靈抗辯」，以違反食生管理法罪名判刑4個月。本照片為示意圖，與新聞無關。（記者陳鳳麗攝）

2021/11/01 11:25

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣某家食品攤，製作販售湯圓、紅粿等傳統節慶食品，南投縣衛生局前年10月執行「節慶時令食品稽查抽驗專案─冬季時令食品」抽驗工作時，先抽驗紅湯圓，1週後再到該店抽驗紅龜粿，兩樣食品都被驗出添加毒化物「玫瑰紅B」，林姓業者辯稱是請不知姓名男子去他攤代購5、6斤來賣，惟當日他攤湯圓皆未被驗出，南投地院法官斥業者是「幽靈抗辯」，依違反食品衛生管理法第49條等罪名判處有期徒刑4個月，得易科罰金。

南投縣草屯鎮某家製作傳統慶食品的食品攤，是在前年10月下旬，被縣衛生局稽查員執行「節慶時令食品稽查抽驗專案─冬季時令食品」抽驗工作時，先抽驗紅湯圓，1週後再到該店抽驗紅龜粿，結果兩樣食品都被驗出添加毒化物「玫瑰紅B」染色，南投檢方去年依違反食品安全衛生管理法罪嫌，起訴食品店的林姓負責人。

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該案移審南投地院後，林姓負責人承認紅湯圓和紅龜粿有添加「玫瑰紅B」，但卻辯稱當天有一男子要來買湯圓，因自己當天睡過頭來不及做湯 圓，就請該男去附近攤家買，也請他幫忙代購5、6斤來賣，而那男子是誰或來自哪裡則都不清楚。

林姓業者的辯詞，法院認為，業者無法提供具體細節，法院全然無法查核其辯詞的真偽，根本是「幽靈抗辯」。況且法官從衛生局等機關提供的資料，發現業者在其櫃子中有「玫瑰紅B」原料粉劑，用塑膠袋裝起來，且在稽查時業者也簽名表示是自製，且當天整條街賣湯圓的攤家都有被查驗，並無一家有驗出添加「玫瑰紅B」，因此林姓業者在自製湯圓、紅龜粿添加毒化物的情況甚為明顯。

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