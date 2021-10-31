枉為人師！補教狼師與4少女上床 害2女墮胎

彭姓男子在補習班擔任數學老師進而結識多名少女，但他竟分別與3名女學生發生性行為，害這3名女學生為他墮胎。（情境照）

2021/10/31 12:47

〔記者王定傳／新北報導〕枉為人師！彭姓男子在補習班擔任數學老師進而結識多名少女，但他竟分別與4名女學生發生性行為，還害2名少女為他墮胎，其中1女更墮胎2次，由於其中有2女與彭男發生性行為時已16歲，此部份彭男並無刑責，但他害2名少女墮胎部分，少女當時都未滿16歲，新北地檢署因此依與14歲以上未滿16歲女子性交罪嫌將他起訴。

檢警調查，2013年間，彭男先與一名15歲少女美美（化名）2度發生性行為，並導致美美懷孕墮胎。

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檢方調查，2015年6月間，他又與15歲女學生茹茹（化名）發生性行為，害茹茹懷孕，為了撇清關係，他竟拿著自己妹妹的健保卡，帶著茹茹到診所進行人工流產，更扯的是，他不知收斂，還是沒做防護措施，同年10月間又害茹茹懷孕，再度拿著他妹妹的健保卡帶茹茹到診所墮胎。

被害者事後氣憤提告，彭男辯稱與美美、茹茹發生性行為時，對方都已16歲，檢方並不採信，日前依與14歲以上未滿16歲女子性交4罪將彭男起訴。

不僅如此，另有3名少女控告彭男強制性交罪嫌，彭男雖坦承有與其中2女發生性行為，但否認強制性交，檢方也認為，彭男被控強制性交部分，只有單一指述，缺乏積極證據，雖他坦承有跟其中2女發生性行為，但也缺乏證據顯示2女當時未滿16歲，因此他被控強制性交及與14歲以上未滿16歲少女發生性行為罪嫌，均處分不起訴。

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