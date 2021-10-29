涉財報不實 群聯董事長潘健成遭判刑

群聯董事長潘健成假帳案，新竹地院今宣判，潘健成就有關使公務員登載不實的部分，應執行有期徒刑1年10月，得易科罰金；另有關違反證券交易法第171條第1項第1款的部分，處有期徒刑2年。（資料照，記者卓怡君攝）

2021/10/29 21:05

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕上櫃IC設計廠群聯（8299）董事長潘健成於2009至2014年指示部屬安排虛假（或循環）交易（即作假帳），經新竹地檢署依刑法行使偽造私文書及使公務員登載不實，以及證券交易法申報不實等罪嫌起訴潘健成。今新竹地院宣判，潘健成就有關使公務員登載不實的部分，應執行有期徒刑1年10月，得易科罰金；另有關違反證券交易法第171條第1項第1款的部分，處有期徒刑2年。

群聯假帳案發生在2016年8月，新竹地檢署2017年8月首度偵結此案時，考量潘健成無前科和無牟取不法利益，決定給予緩起訴，處分金為1億1千萬元。然而全案送高檢署審查後，高檢署認為全案因偵查不完備，發回續查。新竹地檢署續行偵查後認定，潘健成等4人因違反證券交易法，提起公訴。

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法官調查發現，潘健成為達資金靈活運用及減少自己設立的聯東、華威達公司資金持有成本，遂有將資金移往香港子公司永馳公司的想法，即指示部屬自2009至2014年安排虛假（或循環）交易，導致群聯、聯東、華威達傳票、帳冊及財務報表不實。

最後法官依刑法之共同使公務員登載不實罪共19罪，各處潘健成有期徒刑3月，合併應執行有期徒刑1年10月，得易科罰金。此外，潘健成因共同法人之行為負責人犯證交法171條第1項第1款申報及公告不實罪，判刑2年。

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