與妻衝突酒後對空鳴槍洩憤 萬華角頭「NO仔」被擒

劉嫌在雙園國小附近開槍5槍洩憤，驚擾附近居民。（記者劉慶侯攝）

2021/10/29 18:55

〔記者劉慶侯／台北報導〕38歲綽號「NO仔」的北市萬華劉姓角頭，近日因與妻爭吵，藉酒澆愁後到雙園國小旁，對空連開5槍洩憤，萬華分局獲報調查，昨晚8時許在劉男住處附近將其查獲到案，起出道具槍1把，依恐嚇公眾、槍砲彈藥刀械管制條例法辦。

警方表示，出身北市萬華區的「NO仔」劉嫌，10多年前就與綽號「小隻」的親哥哥，在雙北市設局詐賭、暴力討債維生，近年「小隻」因案通緝在逃，劉嫌順勢接手盤踞地勢力，四處滋事，曾涉妨害公務、恐嚇、組織犯罪等案，多次遭警逮捕送辦。哥哥則因前幾年一起槍擊案被通緝，仍逃亡中。

請繼續往下閱讀...

警方說，劉男近年自稱是角頭大哥，積極意圖崛起，專收遊手好閒者作手下，到處滋事，由於他個性「不受控」，經常酒後與人起衝突，於是被人謔稱為「no仔」（形容個性瘋癲），連他的手下都心驚膽顫，深怕莫名其妙受害。

劉嫌是24日晚上8時許，持槍在雙園國小附近開槍5槍，由於爆裂聲音巨大，引起附近民眾注意和驚慌，便立刻報警。

警方根據監視畫面釐後發現，鎖定素行不良的劉姓角頭，查出劉男因與黃姓妻子爭吵，心情不佳，飲酒發洩後又失控鬧事，持1把模擬槍、9枚道具彈，連續對空開5槍，隨後搭乘友人汽車離開。

警方緝捕人員昨晚8時許確認劉男出沒西藏路住處附近，立即前往臨檢逮捕到案，查扣作案用模擬槍及未擊發的4枚道具彈。

劉嫌落網時平日囂張氣燄頓時全滅，對犯行坦承不諱，供稱案發時酒醉衝動，才會在校園附近開槍洩憤，警方訊後依槍炮罪嫌送辦。

38歲綽號「NO仔」的北市萬華劉姓角頭落網。（記者劉慶侯翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法