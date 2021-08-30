飯店女副理找人頭詐騙54萬旅遊補助 刑事局揪出移送48人

飯店女副理找人頭申領政府旅遊補助54餘萬，被刑事局揪出移送48人法辦。（警方提供）

2021/08/30 18:44

〔記者黃良傑／高雄報導〕高市三星級飯店的潘姓女副理涉嫌收集親友證件，以每個人頭200元代價，再送夜市券200元當酬勞，詐騙國庫54萬多元，被刑事局南打中心查獲，清查出涉案人數多達48人，至少詐騙得手542筆旅遊補助，潘嫌辯稱為衝飯店住宿率的業績，才鋌而走險詐領補助，刑事局訊後依詐欺、偽造文書等罪嫌，將潘嫌等人移送法辦。

刑事局今指出，交通部觀光局和高市府合作，自2019年9月至2020年1月底，推出「擴大國旅秋冬遊住宿優惠活動」，只要自由行的旅客，住宿每房一晚可申領補助1000元，市府加碼送200元夜市抵用券，團體客每團則可領取3萬元補助，入住星級旅店、觀光工廠的旅客，每團最高還可請領5萬元補助。

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某飯店潘姓女副理發現補助有漏洞，有機可趁，竟教唆飯店員工向親友收集身分證，利用這些知情或不知情的人頭，向觀光局申請1000元補助，再以每個人頭200元對價酬勞，在該飯店開出「空房」住宿名單，藉以向政府請領補助款，為能吸引更多人頭「旅客」，還贈送200元夜市券，等同詐領國家補助每人可獲400元代價。

刑事局聯手高市警方發動搜索，帶回副理潘女、飯店員工及親友人頭共48人，查扣住宿名單、飯店報表、申領補助和人頭的證件，詐領旅遊補助的人頭團中，竟有誇張到「入住」高雄該家飯店的旅客，當天人竟不在國內，而是在國外，仍被拿來申請1000元補助，涉嫌詐領補助款罪證確鑿。

檢警還發現潘女疑與遊覽車業者合作，涉嫌把跟旅遊團的「團員」入住旅客，改以「自由行」旅客名單，藉此請領其他補助款，再與不肖遊覽車業者拆帳分贓，檢警仍在調查、釐清，專案小組清查連續4個月的補助流向和申領資料，追出潘女等人至少申請542筆資料，得手約54餘萬元補助，潘女供稱為推動飯店業績，才找來人頭旅客偽冒住宿，再申領住宿補助，48人全被移送法辦。

飯店女副理找人頭申領政府旅遊補助54餘萬，被刑事局揪出移送48人法辦。（警方提供）

飯店女副理找人頭申領政府旅遊補助54餘萬，被刑事局揪出移送48人法辦。（警方提供）

飯店女副理找人頭申領政府旅遊補助54餘萬，被刑事局揪出移送48人法辦。（警方提供）

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