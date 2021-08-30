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    北捷系統內3年刑案835件 侵占遺失物佔34.1％

    過去有民眾在車廂內撿到包包卻占為己有。（記者王冠仁翻攝）

    過去有民眾在車廂內撿到包包卻占為己有。（記者王冠仁翻攝）

    2021/08/30 12:10

    〔記者王冠仁／台北報導〕近期台灣境內疫情降溫，外出人潮增多，台北捷運系統又逐漸恢復往常盛況；不過，北捷系統平均每天有2百萬人次搭乘，不少人搭捷運時會不慎遺失隨身物品。捷運警察隊統計發現，近3年捷運系統內發生最多的刑案為侵占遺失物，佔全部刑案34.1％，民眾若因一時貪念將撿到的物品占為己有，則可能吃上侵占罪官司。

    捷警隊統計，近3年捷運系統內發生的全般刑案總共有835件，其中侵占遺失物案件共有285件，佔全部刑案34.1％，是北捷系統內最大宗案類。

    捷警隊指出，北捷系統每天有近200萬通勤人次，大量旅客頻繁在各路線、車廂移動，難免會遺忘隨身物品，諸如雨傘、手機、伴手禮、餐盒等，過去甚至有人忘記大型行李箱。雖然大多數乘客看到遺失物都會送交站務人員處理，但少部分人卻會將遺失物占為己有。

    不過，北捷系統內包含車廂、月台、站體內都建置了綿密的監視器系統，民眾大多也會使用悠遊卡進出捷運站，因此侵占遺失物者，很容易就被警方揪出來。

    例如今年7月，有一名女乘客搭乘捷運在象山站下車後，不慎將筆記型電腦遺失在列車上，女乘客事後發現報警，捷警隊立即調閱淡水信義線沿線27個站體及車廂影像，逐一過濾分析，歷時3日終於尋獲，並將涉嫌佔為己有的拾獲者依侵占遺失物罪嫌移送法辦。

    捷警隊呼籲，撿到遺失物卻占為己有，會觸犯刑法第337條侵占遺失物罪，最高可處1萬5000元罰金，民眾切莫因一時貪念而觸法；此外，民眾搭捷運離開月台、車廂、廁所前，應檢查隨身物品以免遺失。

    捷警隊統計發現，捷運系統內發生最多的刑案為侵占。（記者王冠仁翻攝）

    捷警隊統計發現，捷運系統內發生最多的刑案為侵占。（記者王冠仁翻攝）

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