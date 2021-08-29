桃園3天內2男酒後溺水 1死1獲救

桃市消防局第一救災救護大隊茄苳分隊，近來發生3天內2件溺水事件，不過1獲救、1救起後失去生命徵象。（記者陳恩惠攝）

2021/08/29 21:17

〔記者陳恩惠／桃園報導〕桃市消防局第一救災救護大隊茄苳分隊轄內近日3天內分別接獲龍南路及廣福路巷內的向天池和全家福魚池有年輕男子酒後溺水，最終1死1獲救；茄苳分隊長鄭仁豪說，後疫情時代有許多家庭面對生活壓力，或許樂觀面對，或許看壞未來，心情鬱悶飲酒後易生意外，轉個念頭便能趨吉避凶，若遇他人溺水，千萬不要輕易下水，一定要謹記救溺「叫、叫、伸、拋、划」5步驟。

8月21日凌晨3點54分，八德區龍南路291號向天池傳出家住平鎮的22歲葉男，疑因心情不佳，飲酒後失足跌落池塘內，目擊民眾急忙呼叫119，茄冬、龍岡和特搜大隊第二搜救分隊總共出動水箱車3輛、吉泵車3輛、救護車2輛共22名救難救護隊員前往；10名穿著水域救生裝、手划艇的救難人員紛紛拿著霸王鉤在疑似落水處的岸邊搜索，搜救時間長達1小時，葉男在凌晨4點54分尋獲，3分鐘後打撈上岸不過已全身冰冷死亡，家屬放棄急救。

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8月23日晚間8點50分，警方轉報，八德區廣福路1123巷魚池有溺水事件，茄苳分隊派出2輛水箱車（含橡皮艇1台）、救護車馳往，抵達發現落水的28歲石男站在離岸邊20公尺處大吼大叫，搜救人員穿上水域救生裝後下水，發現高度只到胸口深；經救難員、家屬耗費大半小時，才將石男苦勸上岸，初步檢傷發現，石近來因心情低落藉酒澆愁，還企圖輕生，評估後送往桃療治療。

鄭仁豪說，近來發生2起溺水案件都是因為喝醉酒、心情鬱悶而失足或意外落水事件；其中1件消防人員到場後，在家屬循循善誘及消防人員勸導下，幸運地僅有皮肉之傷；另1件則沒那麼幸運，酒過三巡的年輕男子，在經濟壓力不堪負荷下，意外墜入水中失去璀璨的生命。

他也提醒，若民眾遇他人溺水，千萬不要輕易下水，一定要緊記救溺5步驟「叫、叫、伸、拋、划」：立即大聲呼救（叫），打電話報警（叫），利用竹竿、木條、衣物等延伸物（伸），抛送球、繩等漂浮物（拋），利用浮木、救生圈、保麗龍等大型浮具划過去等方式（划），間接進行搭救，千萬不可貿然的下水搶救，以免災情擴大。

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因為心情不好藉酒澆愁卻落水的石姓男子，經家屬親情勸說與消防救難人員苦勸大半小時，終於願意上岸。（記者陳恩惠攝）

由於石男曾有輕生念頭，警消評估後，將他送往桃園療養院治療。（記者陳恩惠攝）

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