散布「眷村比醫護先打疫苗」謠言 男認罪緩起訴

新北地檢署。（資料照）

2021/08/29 17:20

〔記者王定傳／新北報導〕今年6月4日，王姓男子在臉書上散布：「眷村比醫護優先打疫苗」謠言，新北地檢署認為，王男認罪、深表悔悟，且貼文內容並未引發民眾恐慌或任何實質危害，所犯尚屬輕微，依違反「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」予以緩起訴，期間1年，王男並當庭書寫悔過書、另向公庫支付2萬元緩處分金。

檢方調查，今年6月4日，王男在臉書上貼文指：「記住千萬別揭發你家眷村比醫護更優先打疫苗的事！不可以亂說，聽到了嗎？尤其不可以提特權，不然臉書會禁鹽（應指言）！」

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王男在貼文中還說：「今早07：30，眷村大門口有榮民榮眷約兩百名登上五部遊覽車遊覽車。警衛說是去打預防針的，特別強調這是最後一批，以後就算你跟侯市長關係很好，也打不到，因為民進黨已經發現了。如果再不依中央規定，不優先施打醫護人員，疫苗可能會被沒收」。

調查局新北市調查處發現後將王男送辦，他在偵查時認罪，檢方認為，王男所為觸犯「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」中的「散播有關新冠肺炎流行疫情之謠言或不實訊息」罪嫌，以及傳染病防治法「散播傳染病流行疫情之謠言或不實訊息」罪嫌，為法規競合關係，應依「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」論處。

檢方並認為，王男認罪，深表悔悟，且貼文內容並未引發民眾恐慌或任何實質危害，所犯尚屬輕微，因此予以緩起訴。

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