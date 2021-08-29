為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    散布「眷村比醫護先打疫苗」謠言 男認罪緩起訴

    新北地檢署。（資料照）

    新北地檢署。（資料照）

    2021/08/29 17:20

    〔記者王定傳／新北報導〕今年6月4日，王姓男子在臉書上散布：「眷村比醫護優先打疫苗」謠言，新北地檢署認為，王男認罪、深表悔悟，且貼文內容並未引發民眾恐慌或任何實質危害，所犯尚屬輕微，依違反「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」予以緩起訴，期間1年，王男並當庭書寫悔過書、另向公庫支付2萬元緩處分金。

    檢方調查，今年6月4日，王男在臉書上貼文指：「記住千萬別揭發你家眷村比醫護更優先打疫苗的事！不可以亂說，聽到了嗎？尤其不可以提特權，不然臉書會禁鹽（應指言）！」

    王男在貼文中還說：「今早07：30，眷村大門口有榮民榮眷約兩百名登上五部遊覽車遊覽車。警衛說是去打預防針的，特別強調這是最後一批，以後就算你跟侯市長關係很好，也打不到，因為民進黨已經發現了。如果再不依中央規定，不優先施打醫護人員，疫苗可能會被沒收」。

    調查局新北市調查處發現後將王男送辦，他在偵查時認罪，檢方認為，王男所為觸犯「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」中的「散播有關新冠肺炎流行疫情之謠言或不實訊息」罪嫌，以及傳染病防治法「散播傳染病流行疫情之謠言或不實訊息」罪嫌，為法規競合關係，應依「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」論處。

    檢方並認為，王男認罪，深表悔悟，且貼文內容並未引發民眾恐慌或任何實質危害，所犯尚屬輕微，因此予以緩起訴。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    自稱北市警察散布「台北封城」謠言 桃園女挨罰8000元
    2021/08/13 17:20

    自稱北市警察散布「台北封城」謠言 桃園女挨罰8000元
    散布接種AZ無法入境歐美等謠言 2網友被法辦
    2021/08/04 17:58

    散布接種AZ無法入境歐美等謠言 2網友被法辦

    全台唯一波灣富裕債
    造謠「蔡英文家族炒股」 男罰鍰3000元
    2021/07/16 05:30

    造謠「蔡英文家族炒股」 男罰鍰3000元
    散布「聯合國停用AZ疫苗」等謠言 調查局法辦3網友
    2021/07/15 19:11

    散布「聯合國停用AZ疫苗」等謠言 調查局法辦3網友

    定期定額智能版！看看你適合哪種投資方式？
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播